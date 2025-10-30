إليك 3 مزايا جديدة لصناع المحتوى أعلنت عنها "تيك توك"

أقامت "تيك توك" مؤخرا قمة خاصة لمنشئي المحتوى بالمنصة، وأعلنت خلالها عن مجموعة من الإضافات الجديدة إلى خدماتها فضلا عن منظومة اشتراك جديدة تضمن لصانعي المحتوى الحصول على 90% من أرباح الاشتراكات، وذلك وفق تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني.

وأقيم الحدث الذي كان حضوره مقصورا على مالكي الدعوات الحصرية له في الولايات المتحدة، في إشارة واضحة لأن هذه المزايا تصل أولا إلى "تيك توك" الولايات المتحدة ثم إلى بقية دول العالم.

وتجدر الإشارة بأن صفقة "تيك توك" مع "أوراكل" لم تتم بعد، أي أن هذه التحديثات تتم في تطبيق "تيك توك" المعتاد حتى يتم الانتقال إلى التطبيق الجديد في الولايات المتحدة.

1-منظومة أرباح جديدة لاشتراكات المنصة

توفر منصة "تيك توك" إمكانية نشر مقاطع فيديو حصرية لمن يقوم بالاشتراك مقابل قيمة شهرية ثابتة مع صانع المحتوى المفضل له.

وكانت المنصة سابقا تقوم بمشاركة 50% من إجمالي أرباح هذه الاشتراكات مع صانعي المحتوى، ولكن بعد التحديث الجديد فإن صانع المحتوى يحصل على 90% من إجمالي أرباح الاشتراكات.

كما أوضحت "تيك توك" مجموعة من الشروط التي تتيح لصانع المحتوى الاستفادة من هذه الميزة، ومن بينها أن يملك على الأقل 10 آلاف متابع مع 100 ألف مشاهدة في الشهر الأخير و3 مقاطع حصرية للمشتركين خلال الشهر الأخير.

وبدون تحقيق هذه الشروط، تنخفض نسبة صانع المحتوى من أرباح الاشتراكات لتصبح 70% فقط من إجمالي الاشتراكات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم "تيك توك" في حديثه مع موقع "مشابل" (Mashable) أن هذه الميزة تنطلق أولا في الولايات المتحدة ثم تصل إلى بقية الدول تباعا.

2-تخطيط مقاطع الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي

قدمت "تيك توك" ميزة جديدة لصناعي المحتوى في المنصة، وتتيح لهم هذه الميزة إنشاء مخطط رئيسي لمقطع الفيديو والتخطيط له باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إعلان

وتعمل هذه الميزة عبر إدخال وصف المقطع الذي ترغب فيه أو فكرته الأساسية، ليقوم نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة باقتراح مجموعة من العناوين والوصوف وحتى آليات المونتاج لضمان نجاح المقطع.

كما تولد هذه الميزة نصا مبدئيا للمقطع يمكنك التعديل عليه كما ترغب، وجميع الاقتراحات التي تقدمها الأداة واردة من المقاطع المشابهة الموجودة في المنصة.

3-ميزة التقطيع الذكي

وتتيح هذه الميزة إمكانية تقطيع مقاطع الفيديو التي يزيد طولها عن دقيقة كاملة، ويستطيع صانع المحتوى من خلالها اختيار أجزاء المقطع التي يرغب بالحفاظ عليها والأجزاء الأخرى التي يرغب في حذفها.

ويتعرف الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة على محتويات المقطع ويقوم بتقسيمه بناء على هذه المحتويات، كما يمكنك نشر كل جزء من هذا المقطع على حدة إن كنت ترغب في ذلك.

وتنطلق غالبية هذه المقاطع بشكل محدود داخل الولايات المتحدة أولا، ثم تصل إلى بقية دول العالم تباعا وفق ما جاء في بيان المنصة.