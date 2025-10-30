"آبل" تعتمد على شاشات "أوليد" في منتجاتها القادمة

تنوي "آبل" استخدام شاشات "أوليد" (OLED) فائقة الجودة في مجموعة من أجهزتها المقبلة بدءا من حواسيب "آيباد ميني" اللوحية وحتى حواسيب "ماك بوك إير" المحمولة، وذلك وفق تقرير نشرته "بلومبيرغ".

وتشتهر شاشات "أوليد" بجودة الألوان الفائقة والتشبع الواضح في كافة الصور المعروضة من خلالها، وكانت الشركة استخدمت هذه الشاشات سابقا مع حواسيب "آيباد برو" في السنوات الماضية وأجهزة "آيفون".

ويشير التقرير إلى أن "آيباد ميني" سيكون أول جهاز يطرح مع هذه الشاشات الجديدة في مطلع العام المقبل، ثم حواسيب "آيباد إير" و"ماك بوك برو" و"ماك بوك إير" تباعا ولكن ليس في العام ذاته.

ويزيد سعر "آيباد ميني" بعد طرحه مع شاشات "أوليد" الجديدة، إذ يتوقع التقرير أن تصل الزيادة إلى 100 دولار بسبب سعر الشاشة الجديدة.

وتنوي الشركة تحديث تصميم "ماك بوك برو" عند استخدام الشاشة الجديدة، ليأتي الجيل القادم من الحاسوب بمجموعة متنوعة من المزايا الإضافية عن الجيل الحالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الشركة لتعزيز مبيعات "آيباد" وحواسيب "ماك" التي تظل حتى اليوم أقل من مستوى عام 2021.

وبينما كانت الشركة تعتمد على "آيباد القابل للطي" لتحسين مبيعات الحواسيب اللوحية لديها، فإن المشاكل التقنية التي واجهتها تسببت في تأخير طرحه كما أشارت "بلومبيرغ".

كما أن "آيباد ميني" الجديد قد يأتي مع تصميم جديد مقاوم للمياه ومكبرات صوت تعتمد على الاهتزازات لنقل الأصوات.