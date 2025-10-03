"أوبن إيه آي" تقلب موازين صناعة الفيديو بالذكاء الاصطناعي عبر "سورا 2"

طرحت "أوبن إيه آي" الجيل الجديد من نموذج توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي "سورا 2" (Sora 2) مع قدرات متفوقة على محاكاة مقاطع الفيديو والأصوات بشكل أقرب إلى الواقع، وذلك وفق تقرير نشرته "إن بي سي".

ويوفر تطبيق "سورا 2" أيضا منصة خاصة لمشاركة مقاطع الفيديو مباشرة داخل التطبيق، ورغم أن النموذج ما زال في مرحلته التجريبية، فإن المقاطع المولدة باستخدامه غزت منصات التواصل الاجتماعي.

وترى الشركة أن النموذج هو أفضل نموذج ذكاء اصطناعي توليدي لتوليد مقاطع الفيديو في العالم، إذ يستطيع دمج الأشخاص الحقيقيين في مقاطع تخيلية وجعلها أقرب إلى الحقيقة، فهل يرتقي النموذج إلى ادعاء الشركة؟

إطاعة أفضل لقواعد الفيزياء

يمتاز النموذج الجديد بقدرته على إطاعة قواعد الفيزياء والالتزام بها بشكل أفضل، وهو ما يجعل النتائج التي يقدمها أقرب إلى الواقع بشكل كبير.

وينطبق هذا الأمر على الوظائف كافة التي كان يعاني الجيل الأول من النموذج في تنفيذها، مثل إنتاج مقاطع فيديو للحركات البهلوانية أو الرياضات الصعبة، وفضلا عن ذلك يستطيع النموذج توليد الأصوات بشكل أقرب إلى الواقع، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا مع الجيل السابق.

وأوضحت "أوبن إيه آي" أن "سورا 2" ليس مثاليا ويمكن تحسينه بشكل كبير، ولكنه دليل واضح على ثمار ترقية الشبكات العصبية لنماذج توليد الفيديو واقترابها من الواقعية بشكل كبير.

ويمكن القول بأن الطفرة التي يقدمها "سورا 2" في جودة المقاطع المولدة باستخدامه تحاكي تلك التي قدمها "فيو 3" من "غوغل" عندما تم طرحه للمرة الأولى منذ عدة شهور.

وتضع الشركة علامة مائية يتغير موقعها تلقائيا داخل الفيديو في أثناء تشغيله لحماية المستخدمين ومنعهم من استخدام المقاطع بشكل احتيالي، كما أن وضع أي مستخدم في أي مقطع فيديو يتطلب بشكل مباشر أن يقوم المستخدم بتسجيل مقطع فيديو يوضح معالمه ويتحدث من خلاله.

وتضيف "أوبن إيه آي" أن قيود الرقابة الأبوية الموجودة في "شات جي بي تي" تصل أيضا إلى "سورا 2" لحماية المراهقين، كما أن النموذج يعمل وفق مجموعة من القيود الأكثر صرامة لمنع توليد المقاطع المسيئة بمختلف الأنواع، وذلك عبر فحص كل الأوامر التي توجه إلى النموذج، فضلا عن مقاطع الفيديو والأصوات.

وتوسع الشركة أيضا من فرق الرقابة البشرية على النموذج لضمان عدم إساءة استخدامه ومراجعة المنتجات كافة داخل النموذج.

مقاطع فيديو خيالية أقرب إلى الواقع

جُن العالم فور أن صدر "سورا 2" وبدؤوا في استخدامه لتوليد مقاطع فيديو تبدو واقعية للغاية، ولكنها غير منطقية، ثم غزت هذه المقاطع منصات التواصل الاجتماعي.

وفي خضم الإعلان عن النموذج، عرض غابرييل بيترسون قدرات النموذج بنشر مقطع فيديو على منصة إكس يظهر فيه صورته وهو يركب تنينًا، ويقفز من سفينة شحن، ويركض عبر مكتب "أوبن إيه آي" مع الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان.

TODAY WE LAUNCH SORA 2, THE WORLDS BEST VIDEO GENERATION MODEL feature you and your friends with raw real world physics, putting an end to the uncanny ai vibes⁰⁰let me show you how insane our model is, featuring me & sam altman: pic.twitter.com/3NlOLm2Hkn — gabriel (@GabrielPeterss4) September 30, 2025

وفي مقطع آخر يظهر ألتمان وهو يسرق رسوما فنية من مقر أستوديو "غيبلي" الشهير لصناعة أفلام الأنمي، كما يظهر في مقطع آخر وهو يسرق متجرا بعد أن صدمه بسيارته، فضلا عن عديد من المقاطع الأخرى التي تستخدم أساليب رسم مختلفة، ولكن تبدو واقعية للغاية.

Yessssss Sam Alyman doing a ram raid 💀💀 pic.twitter.com/c7Qxm4MJjS — Kai Muller (@kaikaiohwhy) October 1, 2025

وشارك أحد مستخدمي منصة إكس مقطعا تخيليا من تصميمه وهو يستعرض مجموعة من مسلسلات الأنمي المختلفة بأساليب الرسم الخاصة بكل شركة، ولكنها جميعا مقاطع غير حقيقية مولدة بالنموذج، وتمكن المقطع من جمع أكثر من 13 مليون مشاهدة.

I tested the AI model Sora 2 on classic anime, the result is hardly believable… I can already see the hundreds of fanmades and parodies that are going to come out! Sora 2 is definitely a new step in AI anime.. pic.twitter.com/npWkSJjjML — Naegiko (@naegiko) September 30, 2025

إقبال غير مسبوق

شهد النموذج إقبالا غير مسبوق من المستخدمين رغم اعتماده في الوقت الحالي على الدعوات فقط، إذ لا يمكن للمستخدمين الوصول إليه واستخدامه دون وجود دعوة مسبقة.

ولم يمنع هذا بعض المستخدمين من عرض الدعوات للبيع وفق ما جاء في تقرير منفصل من موقع "404 ميديا" الشهير، إذ أشار الموقع إلى أن دعوات الوصول إلى المنصة تباع في منصة "إي باي" (Ebay) ووصل سعرها إلى 15 دولارا للدعوة الواحدة.

وتكرر الأمر ذاته على منصات التواصل الاجتماعي مثل إكس و"ريديت" التي شهدت عمليات بيع للأكواد الخاصة بالمنصة.

وأوضحت "أوبن إيه آي" من جانبها أن إطلاق المنصة سيظل محدودا لفترة مع حدود إنتاج مقاطع فيديو كبيرة، ثم سيتم توسيع رقعة الإطلاق التجريبي لتشمل بقية الدول وتتخلى عن منظومة الدعوات، ولكن في الوقت الحالي يظل التطبيق متاحا في الولايات المتحدة دون المنطقة العربية.