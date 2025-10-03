آبل تتخلى عن أحد أغلى منتجاتها لصالح مشروع جديد.. ما هو؟

تخلت "آبل" عن مشروع تطوير نظارات الواقع المعزز "فيجن برو" (Vision Pro) التي كانت تعد من أغلى منتجات الشركة الموجهة للمستهلكين من أجل مطاردة مشروع مستقبلي آخر متعلق بتقنيات الواقع الافتراضي، وذلك وفق تقرير "بلومبيرغ".

وتسعى الشركة لتطوير نظارات ذكية تحاكي منتجات "ميتا" في هذا القطاع، وذلك عبر طرح نموذجين مختلفين الأول يطلق عليه "إن 50" (N50) داخليا، وهو نظارة ذكية بدون شاشة وتحتاج للاقتران بالهاتف وتطرح للأسواق عام 2027.

ويأتي الطراز الثاني مع شاشة داخلية تحاكي نظارة "ميتا راي بان ديسبلاي" (Meta Ray Ban Display) التي طرحتها "ميتا" مؤخرا، وتخطط الشركة لطرح هذا الطراز في عام 2028.

وتعتمد نظارات "آبل" الذكية بشكل رئيسي على تقنية الأوامر الصوتية والذكاء الاصطناعي، وهذا يضع الشركة تحت ضغط أن تنتهي من عمليات التطوير الخاصة بالجيل الجديد من المساعد الصوتي "سيري" قبل دمجه مع النظارات.

ويشير التقرير إلى أن "آبل" تنوي طرح "سيري" الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي في مارس/آذار المقبل، وذلك بعد تأخر قارب العامين منذ الكشف عنها للمرة الأولى.

وتدرس الشركة دمج مجموعة من المستشعرات الصحية في النظارة مع تزويدها بشريحة جديدة مخصصة فضلا عن وجود مكبرات صوت وكاميرا لتسجيل المقاطع.

ويأتي هذا التحول بعد إطلاق نظارات "فيجن برو" التي تأتي بسعر 3 آلاف و499 دولارا المخيب للآمال والاستقبال الضعيف من المستخدمين لها، وكانت الشركة تنوي طرح نسخة مخفضة منها مع تصميم مختلف.

ويذكر التقرير أن خطط "آبل" هذه ليست نهائية بعد، إذ تنوي الشركة طرح نسخة محسنة مع معالج جديد بنهاية هذا العام، كما أنها قد تقدم في النهاية نسخة أخف وزنا وأقل سعرا من النظارة.