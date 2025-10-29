شاهد: روبوت يجر سيارة تزن 1400 كيلوغرام بكل سهولة

تمكن الباحثون من تدريب روبوت "جي 1" المطور من قبل شركة "يونيتري" الصينية على جر سيارة يصل وزنها إلى 1400 كيلوغرام مع وجود السائق بداخلها، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز".

واستطاع الروبوت الذي يزن 35 كيلوغراما ويصل طوله إلى 132 سنتيميتر من جر السياحة بسهولة ويسر على سطح أملس ومستوى، وهو ما جعل القوة المطلوبة لجرها أقل من المتوقع كما توقع الباحثون في أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي.

ويشير التقرير إلى أن الروبوت تمكن من الحفاظ على توازنه وسلامته الشخصية أثناء جر السيارة، وذلك دون أي تدخل من مشغل خارجي أو حتى من قائد السيارة.

ويمثل حفاظ الروبوت على توازنه وثباته في هذا الموقف دليلا واضحا على قوته الجسدية والحوسبية، إذ يتطلب الأمر مستوى متقدم من الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الثبات والتوازن.

ويذكر بأن الشركة طورت هذا الروبوت ليتم استخدامه في المصانع والمخازن المختلفة التي تطلب مجهودا بدنيا إضافيا من البشر، إذ يستطيع تحمل بيئات العمل القاسية.

كما يعمل الروبوت بكفاءة في مهام البحث والإنقاذ التي يحتاج فيها المنقذون للوصول إلى أماكن ضيقة وخطرة لا يمكن الوصول إليها بالطرق المعتادة، وذلك بفضل صلابة هيكله التي تظهر في مقاطع تحمل الروبوت للضربات من البشر.

وتعد شركة "يونيتري" بشكل عام من الشركات الصينية الرائدة في قطاع الروبوتات وتطويرها، وكانت قدمت مؤخرا روبوت "إتش 2" الذي يتمتع بمرونة مرتفعة تمكنه من رقص الباليه بنجاح كبير.

كما فازت روبوتات الشركة بعدة جوائز ضمن مسابقات بطولة العالم للروبوتات التي أقيمت في بكين بالشهور الماضية.