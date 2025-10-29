شاهد.. الظهور الرسمي الأول لهاتف "سامسونغ" الثلاثي الطي

استعرضت "سامسونغ" هاتفها القابل للطي 3 مرات ضمن حدث مغلق في كوريا الجنوبية، ويأتي الكشف عن هذا الهاتف بعد سنوات من التشويق والشائعات حول وجود الهاتف من عدمه، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني.

ولم تحدد الشركة بعد الاسم النهائي للهاتف كون الكشف النهائي عنه للعامة لم يحدث بعد، ولكن تشير التقارير إلى أن اسمه سيكون إما "غالاكسي جي فولد" (Galaxy G Fold) أو "غالاكسي زي تراي فولد" (Galaxy Z Trifold).

وجاء الكشف عن هذا الهاتف ضمن فعاليات قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي المقامة حاليا في مدينة جيونجو الكورية.

كما شهد المؤتمر استعراض عدد كبير من التقنيات الجديدة والمبتكرة من مختلف الشركات الكورية، ومن بينها "هيونداي" للسيارات و"إل جي" و"سامسونغ" بالطبع.

Here's your first look at the Samsung Galaxy Z TriFold. Screen when folded: 6.5-inch

Screen when unfolded: 10-inch It might be announced later this week. Source: Chosun Media pic.twitter.com/EhT4i1hW2k — Trakin Tech English (@trakinenglish) October 28, 2025

ويتحول الهاتف إلى حاسوب لوحي بحجم 10 بوصات عند فتحه بشكل كامل وإيقاف طيه، ويمثل بذلك القفزة الكبرى في تقنيات "سامسونغ" للشاشات القابلة للطي.

ويحاكي تصميم الهاتف "غالاكسي زي فولد 7" الأحدث من الشركة، الذي يمتاز بنحافته المذهلة عند 4.2 مليمترات، ولكن عند طيه يزداد السُمك ليصل إلى 1.5 سنتيمتر.

كما يشير التقرير إلى أن كل واحدة من الشاشات الثلاث تحمل أسفلها بطارية منفصلة لزيادة عمر البطارية الافتراضية للهاتف بشكل كبير.

ويمثل الهاتف ردا مباشرا من "سامسونغ" على هاتف "هواوي" القابل للطي 3 مرات والذي يأتي تحت اسم "ميت إكس تي" (Mate XT) والذي طُرح السنوات الماضية.

واكتفت "سامسونغ" بعرض الهاتف خلف حافظة زجاجية تمنع الزوار من الوصول إليه، ويتوقع أن يُطرح الهاتف بنهاية هذا العام.

كما يتوقع الخبراء أن يصدر الهاتف أولا في كوريا الجنوبية والصين بسعر يصل إلى 2700 دولار أميركي قبل أن يتم طرحه عالميا في بقية الأسواق.