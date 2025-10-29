تكنولوجيا

شاهد.. الظهور الرسمي الأول لهاتف "سامسونغ" الثلاثي الطي

Samsung Electronics Co. Galaxy Z Trifold smartphones on display at the K-Tech Showcase exhibition on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit in Gyeongju, South Korea, on Tuesday, Oct. 28, 2025. Samsung Electronics Co. unveiled its highly-anticipated trifold smartphone when world leaders and global dignitaries gather at the APEC summit in South Korea. Photographer: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images
"سامسونغ" عرضت الهاتف خلف صندوق زجاجي (مواقع التواصل)
Published On 29/10/2025
آخر تحديث: 16:53 (توقيت مكة)

استعرضت "سامسونغ" هاتفها القابل للطي 3 مرات ضمن حدث مغلق في كوريا الجنوبية، ويأتي الكشف عن هذا الهاتف بعد سنوات من التشويق والشائعات حول وجود الهاتف من عدمه، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني.

ولم تحدد الشركة بعد الاسم النهائي للهاتف كون الكشف النهائي عنه للعامة لم يحدث بعد، ولكن تشير التقارير إلى أن اسمه سيكون إما "غالاكسي جي فولد" (Galaxy G Fold) أو "غالاكسي زي تراي فولد" (Galaxy Z Trifold).

وجاء الكشف عن هذا الهاتف ضمن فعاليات قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي المقامة حاليا في مدينة جيونجو الكورية.

كما شهد المؤتمر استعراض عدد كبير من التقنيات الجديدة والمبتكرة من مختلف الشركات الكورية، ومن بينها "هيونداي" للسيارات و"إل جي" و"سامسونغ" بالطبع.

ويتحول الهاتف إلى حاسوب لوحي بحجم 10 بوصات عند فتحه بشكل كامل وإيقاف طيه، ويمثل بذلك القفزة الكبرى في تقنيات "سامسونغ" للشاشات القابلة للطي.

ويحاكي تصميم الهاتف "غالاكسي زي فولد 7" الأحدث من الشركة، الذي يمتاز بنحافته المذهلة عند 4.2 مليمترات، ولكن عند طيه يزداد السُمك ليصل إلى 1.5 سنتيمتر.

كما يشير التقرير إلى أن كل واحدة من الشاشات الثلاث تحمل أسفلها بطارية منفصلة لزيادة عمر البطارية الافتراضية للهاتف بشكل كبير.

ويمثل الهاتف ردا مباشرا من "سامسونغ" على هاتف "هواوي" القابل للطي 3 مرات والذي يأتي تحت اسم "ميت إكس تي" (Mate XT) والذي طُرح السنوات الماضية.

واكتفت "سامسونغ" بعرض الهاتف خلف حافظة زجاجية تمنع الزوار من الوصول إليه، ويتوقع أن يُطرح الهاتف بنهاية هذا العام.

كما يتوقع الخبراء أن يصدر الهاتف أولا في كوريا الجنوبية والصين بسعر يصل إلى 2700 دولار أميركي قبل أن يتم طرحه عالميا في بقية الأسواق.

المصدر: مواقع إلكترونية

