تكنولوجيا

الصين تبني أوسع شبكة اتصالات للجيل الخامس

TONGLING, CHINA - APRIL 29: China Mobile workers maintain a communication tower stuck with a 5G symbol, near a tourist site before the May Day holiday at Jinta village in Tianmen town on April 29, 2021 in Tongling, Anhui Province of China. (Photo by Guo Shining/VCG via Getty Images)
غالبية أبراج الجيل الخامس التي بنتها الصين من الفئة فائقة السرعة (غيتي)
Published On 29/10/2025
|
آخر تحديث: 13:32 (توقيت مكة)

تمكنت الصين من بناء أكبر وأوسع شبكة اتصالات للجيل الخامس في العالم على مدار السنوات الخمس الماضية، لتصل بذلك تغطية شبكات الجيل الخامس إلى غالبية الأراضي الصينية، وفق تقرير "شبكة التلفاز الصينية العالمية".

وأشار التقرير إلى أن عدد أبراج ومحطات الجيل الخامس في الصين وصل إلى 4.71 ملايين محطة مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 445 ألف محطة عن العام الماضي، وجميعها من محطات الفئة الأولى ذات السرعة الفائقة.

وتجسد هذه الزيادة اهتمام الحكومة الصينية المتزايد بتقنيات الجيل الخامس وإقبال المستخدمين ومصنعي الهواتف عليها، إذ وصل عدد المستخدمين الذين يملكون اتصالا بشبكات الجيل الخامس في الصين إلى 1.2 مليار مستخدم، وفق التقرير.

SHANGHAI, CHINA - JUNE 18: Visitors learn about 6G communication technology at Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2025 on June 18, 2025 in Shanghai, China. The Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2025 will be held from June 18 to June 20. (Photo by Long Wei/VCG via Getty Images)
شركات الاتصال الصينية استعرضت سرعة شبكات الجيل السادس (غيتي)

كما أن شبكات الهاتف المحمولة الثلاث الكبرى في البلاد حاليا تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس مباشرة، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو التجاري.

ويشير تقرير موقع "سبيد تيست باي أوكولا" (Speedtest by Ookla) المختص في اختبار سرعات الانترنت حول العالم إلى أن شبكة الهواتف المحمولة الصينية تأتي في المرتبة الـ15 من ناحية السرعة حول العالم، إذ يبلغ متوسط سرعة تحميل الملفات فيها إلى 156 ميغابت في الثانية الواحدة وسرعة رفع الملفات إلى 26 ميغابت في الثانية.

وكشفت الشركات الصينية في أبريل/نيسان الماضي عن شرائح الاتصال بشبكة الجيل السادس كما جاء في تقرير منفصل "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إذ تصل سرعة هذه الشرائح لأكثر من 100 غيغابت في الثانية الواحدة، مما يمثل زيادة تصل إلى 10 أضعاف السرعات الحالية لشبكات الجيل الخامس.

المصدر: الصحافة الصينية

