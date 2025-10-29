الصين تبني أوسع شبكة اتصالات للجيل الخامس

تمكنت الصين من بناء أكبر وأوسع شبكة اتصالات للجيل الخامس في العالم على مدار السنوات الخمس الماضية، لتصل بذلك تغطية شبكات الجيل الخامس إلى غالبية الأراضي الصينية، وفق تقرير "شبكة التلفاز الصينية العالمية".

وأشار التقرير إلى أن عدد أبراج ومحطات الجيل الخامس في الصين وصل إلى 4.71 ملايين محطة مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 445 ألف محطة عن العام الماضي، وجميعها من محطات الفئة الأولى ذات السرعة الفائقة.

وتجسد هذه الزيادة اهتمام الحكومة الصينية المتزايد بتقنيات الجيل الخامس وإقبال المستخدمين ومصنعي الهواتف عليها، إذ وصل عدد المستخدمين الذين يملكون اتصالا بشبكات الجيل الخامس في الصين إلى 1.2 مليار مستخدم، وفق التقرير.

كما أن شبكات الهاتف المحمولة الثلاث الكبرى في البلاد حاليا تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس مباشرة، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو التجاري.

ويشير تقرير موقع "سبيد تيست باي أوكولا" (Speedtest by Ookla) المختص في اختبار سرعات الانترنت حول العالم إلى أن شبكة الهواتف المحمولة الصينية تأتي في المرتبة الـ15 من ناحية السرعة حول العالم، إذ يبلغ متوسط سرعة تحميل الملفات فيها إلى 156 ميغابت في الثانية الواحدة وسرعة رفع الملفات إلى 26 ميغابت في الثانية.

وكشفت الشركات الصينية في أبريل/نيسان الماضي عن شرائح الاتصال بشبكة الجيل السادس كما جاء في تقرير منفصل "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إذ تصل سرعة هذه الشرائح لأكثر من 100 غيغابت في الثانية الواحدة، مما يمثل زيادة تصل إلى 10 أضعاف السرعات الحالية لشبكات الجيل الخامس.