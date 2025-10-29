"أوبن إيه آي" تتحول إلى شركة ربحية وشراكة جديدة مع "مايكروسوفت"

أعلنت "أوبن إيه آي" رسميا عن اكتمال تحولها إلى شركة ربحية استعدادا لوصولها المنتظر إلى البورصة، كما كشفت عن تفاصيل شراكة جديدة مع "مايكروسوفت" التي كانت من أوائل الداعمين لها، وذلك وفق تقرير نشرته "بي بي سي".

وبموجب هذه التغييرات، تغير اسم المؤسسة غير الربحية ليصبح "مؤسسة أوبن إيه آي"، وأما الشركة الربحية فيصبح اسمها "مجموعة أوبن إيه آي بي بي سي" (OpenAI Group PBC)، وتملك مؤسسة "أوبن إيه آي" غير الربحية حصة تقدر بـ130 مليار دولار في فرعها الربحي.

ويصل حجم هذه الحصة إلى 26% من إجمالي أسهم الشركة الربحية، مع كون 47% من إجمالي أسهمها من نصيب موظفي ومجلس الإدارة الحالي والسابق، وتحصل "مايكروسوفت" على 27% المتبقية من أسهم الشركة الربحية.

ورغم أن حجم حصة "مايكروسوفت" في الشركة الربحية انخفض من 32.5% في السابق، فإن قيمة أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 1.98% عقب الإعلان عن الصفقة الجديدة معززة بذلك الأثر الإيجابي الذي تركته قرارات ساتيا ناديلا المدير التنفيذي للشركة على قيمة أسهمها.

وأوضحت "أوبن إيه آي" في بيانها الرسمي أن هذه التركيبة الجديدة للشركة الربحية تمنح المؤسسة غير الربحية أرباحا وقيمة أعلى كلما زاد نجاح "أوبن إيه آي" التجاري.

وتضمنت الصفقة الجديدة مع "مايكروسوفت" شراء خدمات "أزور" السحابية من "مايكروسوفت" مقابل 250 مليار دولار، ولكن "مايكروسوفت" لم تعد تتمتع بالحق لأن تكون مزود الخدمات السحابية الافتراضي لشركة "أوبن إيه آي".

وتترك الشراكة الجديدة الحرية لـ"مايكروسوفت" حتى تستفيد من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركات الأخرى، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي العام إذا وصلت لها شركة أخرى قبل "أوبن إيه آي".

وفي حال وصول "أوبن إيه آي" لتقنيات الذكاء الاصطناعي العام، فإن "مايكروسوفت" ستكون مسؤولة بالتعاون مع لجنة خارجية لتقييم ادعاءات الشركة والتأكد من صحتها.

ويذكر أن "مايكروسوفت" كانت من أوائل المستثمرين في "أوبن إيه آي" عام 2019، وكانت تتمتع بوصول حصري لجزء كبير من منتجات "أوبن إيه آي"، وهو الوصول الذي يمتد إلى عام 2032 باستثناء تقنيات الذكاء الاصطناعي العام والعتاد الذي قد تنتجه "أوبن إيه آي".

وفي أولى قرارات المؤسسة غير الربحية، قررت استثمار 25 مليار دولار بشكل مبدئي في أبحاث الصحة ودمجها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.