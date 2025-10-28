مزايا جديدة لإدارة النسخ الاحتياطي والتخزين قادمة إلى "واتساب"

أشار موقع "واببيتا إنفو" المختص باختبار النسخ التجريبية من منصة "واتساب" إلى تحديث جديد منتظر يصل لهواتف "آيفون" قريبا، ويتيح هذا التحديث التحكم في خيارات التخزين والنسخ الاحتياطي لكل محادثة في المنصة على حدة.

وتختلف هذه الآلية عن الطريقة المعتادة في تطبيق "واتساب"، إذ كانت تتم إدارة جميع خيارات النسخ الاحتياطي والتخزين مباشرة من قائمة إعدادات التطبيق لجميع المحادثات معا.

ويعني هذا أنك تستطيع تفعيل خيار النسخ الاحتياطي والتخزين السحابي لمحادثة دون البقية أو استثناء محادثة ما من خيارات التخزين السحابي.

فضلا عن هذا تستطيع الوصول بشكل أسرع إلى الرسائل المخزنة ومعرفة حجم الذاكرة التي تستغلها كل محادثة على حدة، مما يتيح تحكما أفضل في مساحات التخزين الخاصة بالمنصة.

ورغم أن خيارات التخزين تظل كما هي بشكل أساسي، فإن الوصول إليها هو ما اختلف، كما يمكنك ترتيب المحادثات والملفات المخزنة في كل محادثة بناء على حجمها لمعرفة المحادثات التي تأخذ أكبر مساحة.

ويذكر تقرير الموقع أن الخيار الجديد للوصول إلى إدارة النسخ السحابي والتخزين ظهر في النسخ التجريبية للتطبيق في أنظمة "آي أو إس"، لذلك تصل هذه الميزة أولا لمستخدمي "آيفون"، ولكنها تصل قريبا إلى مستخدمي "أندرويد".

وكان الموقع أشار في تقرير سابق إلى قرب طرح ميزة أسماء المستخدمين في التطبيق، ولكنها حتى الآن لم تصل إلى أي نسخة من نسخ التطبيق.