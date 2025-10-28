كيف يبدو أداء نماذج الذكاء الاصطناعي في استثمار العملات الرقمية؟

دخلت نماذج الذكاء الاصطناعي الشهيرة في العالم في مسابقة لمعرفة النموذج الأفضل في تداول العملات الرقمية منذ عدة أيام، وذلك بمنح كل نموذج مبلغا أوليا لاستثماره، وبعد ذلك تراقب قرارات النموذج الاستثمارية في التداول والقيمة النهائية للمبلغ الذي حصل عليه.

وأطلقت الشركة المنظمة لهذه المسابقة موقعا خاصا يتابع قرارات الاستثمار الخاصة بكل نموذج ذكاء اصطناعي على حدة، وتعرض ملخصا وتحليلا لهذه القرارات مباشرة وفورا.

وفي البداية، حصل كل نموذج على 10 آلاف دولار كمبلغ استثمار أولي ليبدأ المسابقة به، وذلك في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتضمنت المسابقة مجموعة متنوعة من نماذج الذكاء الاصطناعي مثل "كوين 3 ماكس" المطور من "علي بابا" الصينية و"ديب سيك" الصيني أيضا، فضلا عن "شات جي بي تي" و"جيميناي" و"غروك" و"كلود" وجميع هذه النماذج في النسخة الأحدث والمدفوعة منها.

الغلبة للنماذج الصينية

لا تزال المسابقة جارية حتى هذه اللحظة، ولا يبدو أنها قد تنتهي قريبا، ولكن النتائج التي ظهرت، حتى الآن، تعكس تفوقا واضحا لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.

وتمكن نموذج "ديب سيك" من تحويل قيمة الاستثمار الأولي التي تبلغ 10 آلاف دولار إلى ما يتجاوز 21 ألف دولار محققا ربحا يتخطى 100% من قيمة الاستثمار الأولي له وهو ما جعله يحتفظ بالمركز الأول.

ويأتي خلفه نموذج "كوين 3 ماكس" الذي حقق أرباحا وصلت إلى 7 آلاف دولار محققا بذلك ربح يتخطى 70%، ثم "كلود" بأرباح وصلت إلى ألف دولار مما يضعه في المركز الثالث ثم "غروك" بإجمالي أرباح وصلت إلى 500 دولار في المركز الرابع.

وأما "شات جي بي تي" و"جيميناي" فكانا في المراكز الأخيرة بهذه المسابقة، إذ خسر كلاهما 70% من إجمالي قيمة الاستثمار الأولي، محولين بذلك 10 آلاف دولار إلى ما يوازي 3 آلاف دولار تقريبا.

إعلان

ويذكر أن "ديب سيك" تمكن من تحقيق هذا النجاح لقيامه بـ17 عملية فقط، مقارنة بـ"جيميناي" الذي قام بأكثر من 170 عملية و"شات جي بي تي" الذي أجرى 68 عملية مختلفة.

ويعود السبب وراء نجاح النماذج الصينية في هذا التحدي لقدرتها على توقع التغيرات المختلفة في أسواق العملات الرقمية، في إشارة واضحة لتدريبها على هذه الأسواق مسبقا.