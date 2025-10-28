شاهد: إطلاق مسيرات الجيش الصيني الانتحارية

نشر جيش التحرير الشعبي الصيني مجموعة من المشاهد لأحدث المسيرات المضادة للإشعاع الخاصة به وآلية إطلاقها، إذ يتم إطلاقها مباشرة من مركبة مدرعة تحمل 6 مسيرات معا، وذلك وفق تقرير نشره "بيزنس إنسايدر".

ويشير التقرير إلى أن الجيش الصيني نادرا ما يشارك لقطات مماثلة تعرض أسلحته بشكل مباشر، وبينما عرضت اللقطات للمرة الأولى عبر شبكة التلفاز الصينية، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي التقطت هذه المشاهد وعاودت نشرها.

وتظهر في المشاهد مدرعات تحمل الذخيرة الخاصة بالمسيرات، وهي من نوع "إيه إس إن -301" (ASN-301) التي يصفها "بيزنس إنسايدر" بكونها تحاكي مسيرات "شاهد" الإيرانية ذات الأجنحة من طراز "دلتا".

1/2 A🇨🇳PLAGF unit conducted a flight training with their ASN-301 (domestically produced 🇮🇱Harpy) anti-radiation loitering munition /OWA UAV in the Eastern Theater Command, with a slightly different model of the previous ASN-301 version… pic.twitter.com/ApewJwaKNQ — Jesus Roman (@jesusfroman) October 26, 2025

وتمت تجربة إطلاق هذه المسيرات مباشرة في بيئة صحراوية باستخدام المدرعة التي تحمل 6 مسيرات مختلفة يمكن إطلاقها من المدرعة الواحدة.

وتستمر المشاهد حتى تصل المسيرات إلى أهدافها التي يبدو أنها مطارات وهمية مع مخازن أسلحة، إذ تهجم عليها الطائرة وتنفجر مسببة ضررا للهدف.

محاكاة المسيرات الإيرانية والإسرائيلية

رغم تشابه المسيرات مع مسيرات "شاهد" الإيرانية، إلا أنها تحاكي أيضا الذخيرة الإسرائيلية "هاربي" المتسكعة، إذ صممت بطريقة تجعلها تكتشف موجات الراديو للأهداف المختلفة ثم تستهدفها.

وكانت بكين اشترت سابقا 100 مسيرة "هاربي" إسرائيلية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وذلك قبل أن توقف الولايات المتحدة تحديث هذه المسيرات وتطويرها.

وظهرت مسيرات "إيه إس إن -301" الصينية للمرة الأولى في عام 2017 ضمن كافة المعارض العسكرية المقامة داخل وخارج الصين.

إعلان

وتستطيع هذه المسيرات التحليق بسرعة تصل إلى 220 كيلومترا في الساعة تقريبا مع وصول وزنها إلى 200 كيلوغرام تقريبا، وهي قادرة على التحليق لمسافة 274 كيلومترا.