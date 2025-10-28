"جيميناي" أصبحت قادرة على صنع عروض تقديمية كاملة من أمر واحد

أصبحت "جيميناي" الآن قادرة على توليد العروض التقديمية مباشرة داخل الأداة ودون الحاجة للانتقال إلى أي أدوات أخرى خارجية بعد تحديث "غوغل" الأخير لها، وفق ما جاء في تقرير موقع "إنغادجيت" التقني.

وتعمل الميزة الجديدة من خلال وضع "كانفاس" (Canvas) الموجود داخل الأداة، ويمكنك استخدامها لتوليد العروض التقديمية عبر الأوامر المكتوبة أو حتى تحويل المستندات المختلفة إلى عروض تقديمية ملائمة.

وتضم العروض التقديمية الناتجة عن هذه الميزة صورا وتصميما مميزا موحدا لكل عرض تقديمي بشكل منفصل، كما يمكنك إرفاق صور أو التعديل على الصور الموجودة في العرض عبر الأوامر المكتوبة مباشرة في الأداة.

ويمكنك مشاركة هذا العرض التقديمي بشكل عام إلى تطبيق العروض التقديمية "سلايدز" (Slides) المتاح من خلال "غوغل درايف" حيث تستطيع تعديله كما ترغب.

5/ Up your presentation game in Canvas Upload any source to create entire decks with images and data visualization. Export to Google Slides to add any finishing touches. Rolling out to Pro subscribers today and to Free users in the coming weeks pic.twitter.com/70qercWf4E — Google Gemini App (@GeminiApp) October 24, 2025

وتأتي هذه الميزة ضمن مجموعة من التحديثات التي أطلقتها الشركة للأداة الخاصة بها، وهي جميعا خاصة بأداة "كانفاس" وتعمل على تعزيز الإنتاجية وتحسينها داخل الأداة.

وأضافت الشركة أيضا دعما لحل المعادلات المعقدة ومشاركة الحل كملف "بي دي إف" بشكل مباشر من الأداة، فضلا عن إضافة الملفات وحل المعدلات الموجودة بها.

وشمل التحديث أيضا إضافة القدرة على توليد مقاطع فيديو أكثر واقعية في "فيو 3.1" إلى جانب مشاهدة حركة أكثر سلاسة وتحكم أفضل في الكاميرا.

وبفضل التحديث الأخير يصل "جيميناي" إلى أجهزة تلفاز "غوغل" الذكية ليصبح الوصول إليها ممكنا عبر الأوامر الصوتية بشكل مباشر.