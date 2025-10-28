إيلون ماسك يطلق "غروكبيديا" بالرغم من الاتهامات بسرقته لمقالات من "ويكيبيديا"

أطلق إيلون ماسك في الأيام الماضية النسخة الأولية من منافس "ويكيبيديا" الذي كان يعمل عليه لفترة طويلة تحت اسم "غروكبيديا" (Grokipedia) في إشارة مباشرة لاعتماده على نموذج "غروك" للذكاء الاصطناعي الذي تطوره "إكس" التابعة لإيلون ماسك أيضا، وذلك وفق تقرير نشرته واشنطن بوست.

ويأتي الموقع الجديد في واجهة تحاكي واجهة "ويكيبيديا" بشكل كبير مع صفحات خاصة بالعديد من الأحداث العالمية بدءا من "شات جي بي تي" وحتى بطولة كأس العالم لعام 2026.

ويعكس الموقع الجديد الكثير من آراء إيلون ماسك اليمينية في عدة جوانب مختلفة، بما فيها التعريف الجنسي للأفراد، كما جاء في تقرير واشنطن بوست.

كما أن الموقع لا يضم الكثير من الصفحات بعد، إذ يبدو أن الشركة ما زالت في طور توليد المحتوى الخاص به، حتى يصل إلى حجم المحتوى المتوقع من موسوعة مفتوحة مثل "ويكيبيديا".

وأشار التقرير إلى اختلاف بعض المعلومات الموجودة في صفحات "غروكبيديا" ومن بينها صفحة إيلون ماسك الشخصية، إذ تعظم الصفحة وتبجل في جهود إيلون ماسك لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المعتمدة على المعلومات الحقيقية والتي تتحدث عن الحقيقة بوضوح، ويستشهد الموقع بموقع شركة "إكس إيه آي" كمصدر لهذه المعلومات.

We are building Grokipedia @xAI. Will be a massive improvement over Wikipedia. Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

ومزج الموقع في صفحة الهجوم على مبنى الحكومة الأميركية في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بين الروايات الواقعية للأحداث وإشارات إلى أن وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الديمقراطيون هولت من شدة الهجوم.

وذكر تقرير منفصل من موقع "ذا فيرج" التقني أن بعض صفحات " غروكبيديا" تضم معلومات منسوخة بالكامل من "ويكيبيديا"، ومن بينها صفحة منصة "بلاي ستيشن 5".

ودفع هذا لورين ديكينسون، المتحدثة باسم مؤسسة "ويكيميديا" للقول إن "غروكبيديا يحتاج إلى ويكيبيديا كمصدر لمعلوماته"، مضيفة أن أولويات "ويكيبيديا" واضحة للجميع كونه يدار من قبل مؤسسة غير ربحية تماما.

كما قال جيمي ويلز، المؤسس المشارك لـ"ويكيبيديا" -في حديثه مع واشنطن بوست- إنه متحمس لرؤية "غروكبيديا" رغم أنه لا يتوقع الكثير منه، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي ليس قويا بما فيه الكفاية لكتابة مقالات الموسوعات.

ويضم "غروكبيديا" حاليا أكثر من 885 ألف مقالة مختلفة، بينما تضم النسخة الإنجليزية فقط من "ويكيبيديا" أكثر من 8 ملايين صفحة.

ومن جانبه، أكد إيلون ماسك في سبتمبر/أيلول الماضي أن "غروكبيديا" سيمثل تحسنا كبيرا مقارنة مع "ويكيبيديا"، مضيفا أن هذا الأمر هو خطوة أساسية لتحقيق مبتغى "إكس إيه آي" في فهم الكون.