هل يعمل خيار إيقاف التتبع في أجهزة "آبل" حقا؟

طرحت "آبل" عام 2021 ميزة جديدة ضمن نظام تشغيل "آي أو إي 14.5″، وتتيح هذه الميزة للمستخدم إيقاف تتبع التطبيقات المختلفة لاستخدامه داخل التطبيق وجمع البيانات عنه.

ويتساءل المستخدمون منذ طرح تلك الميزة للمرة الأولى عن فعاليتها، وإن كانت تعمل حقا أم أنها مجرد حيلة دعائية من الشركة للترويج لمنتجاتها وأنها تحمي خصوصية المستخدم.

تجربة حية

أجرى باحث أمني يدعى "تيم" (Tim) تجربة ونشرها عبر مدونة "واي كومبيناتور" (YCombinator)، إذ ثبت لعبة في جهاز "آيفون 11" جديد وغير مستخدم.

ثم قام بمراقبة البيانات التي يتم جمعها من الهاتف ومشاركتها مع الشركات الخارجية وشركات الطرف الثالث، وذلك عبر استخدام أدوات قياس البيانات المرسلة من الهاتف.

وجاءت نتيجة التجربة غير متوقعة، فرغم تفعيل خيار عدم جمع المعلومات في اللعبة التي قام "تيم" بتحميلها، فإن اللعبة جمعت كثيرا من البيانات وشاركتها مع مجموعة من الشركات الخارجية.

وجمعت اللعبة أكثر من 20 معرفا مختلفا رغم عدم جمعها معرف الإعلانات الخاص بهاتف "تيم"، ومن بين المعرفات التي قامت بجمعها كان معرف الجهاز ومعرف الجلسة وحتى معرف عمليات الشراء.

كما أرسلت اللعبة أكثر من 200 نقطة بيانات مختلفة إلى الخوادم المتصلة بها عبر حزمة التطوير الخاصة بالتطبيق، ومن بين البيانات التي تم إرسالها كان موقع الهاتف ونوعه ونوع شبكة الإنترنت وغيرها من البيانات المهمة.

وتمكن "تيم" من تتبع بعض هذه البيانات التي وجد أنها ذهبت لمنصة "فيسبوك" رغم أنه لم يقم بتحميل أي تطبيق من تطبيقات "ميتا" في الهاتف.

وبالإضافة إلى ذلك، توجهت البيانات إلى شركة تدعى "مولكو" (moloco)، وهي شركة إعلانية تتباهى بوصولها لأكثر من 6.7 مليارات هاتف في أكثر من 190 دولة حول العالم.

كيف يعمل خيار إيقاف تتبع التطبيقات حقا؟

يأتي خيار إيقاف تتبع التطبيقات الذي تقدمه "آبل" تحت اسم "شفافية تتبع التطبيقات"، وهو خيار يجبر التطبيق على الحصول على إذن المستخدم قبل جمع البيانات الخاصة ومعرف الإعلانات ومشاركتها مباشرة مع المنصات الخارجية.

و تستطيع "آبل" جمع البيانات الخاصة بك وتخزينها في خوادمها عبر معرف الإعلانات الآلية، كما أنها تربط جميع البيانات الخاصة بك في الهاتف وأجهزتها المختلفة باستخدام هذا المعرف حتى لا تقوم بمشاركة بيانات حساسة مع الشركات الخارجية.

وفي حالة تفعيل خيار عدم جمع المعلومات، تمنع "آبل" التطبيقات من الوصول إلى معرف الإعلانات الخاص بك هذا، ومن ثم لن تستطيع الشركة الربط بين البيانات المختلفة التي تجمعها منك.

ولكن يظل المطورون قادرين على جمع البيانات التي تقوم بإدخالها بنفسك داخل التطبيق، مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن قمت بإدخالهما.

ويذكر أن طرح هذه الميزة تسبب في خسارة "ميتا" بمفردها 12.8 مليار من الأرباح خلال عام 2022 عند طرحها للمرة الأولى.

هل يعمل هذا الخيار حقا؟

تحمل الإجابة عن هذا السؤال كثيرا من التفاصيل التي تجعلها معقدة أكثر من مجرد نعم أو لا، إذ تمنع "آبل" من جانبها حقا الشركات من جمع معرف الإعلانات الخاص بك وربطه بالبيانات التي تجمعها من داخل التطبيق.

ولكنها لا تمنع الشركات الإعلانية من تتبع ما يحدث داخل تطبيقاتها أو حتى جمع المعلومات والبيانات التي تقوم بمنحها طواعية لهم.

وبناء عليه، انتشرت ظاهرة تتبع الأجهزة وتتبع تفاصيلها، ومع تطور الذكاء الاصطناعي أصبحت هذه الآليات أكثر تطورا وابتكارا عن السابق وأصبح استهداف الإعلانات أكثر دقة.

ويشير التقرير الذي نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني إلى أن طرح هذه الميزة في هواتف "آيفون" خفض معدل تتبع المستخدمين من قبل شركات الإعلانات في الولايات المتحدة إلى 18% بعد أن وصل 73% قبلها.

لذلك، فالإجابة المختصرة عن هذا السؤال هي نعم ولا، إذ يعمل الخيار على منع الشركات من الوصول لبعض المعلومات، ولكنه لا يملك صلاحيات لمنعهم من الوصول لبقية المعلومات.