تعلم أسرار التقاط صور احترافية في "آيفون"

تعرف أجهزة "آيفون" بجودة الكاميرا والصور الملتقطة باستخدامها عموما، ولكن "آبل" طورت في السنوات الأخيرة عدسات الهواتف الخاصة بها حتى أصبحت توازي بعض الكاميرات الاحترافية.

ورغم أن غالبية الصور الملتقطة عبر "آيفون" تبدو أفضل نسبيا من غيرها، فإن هناك مجموعة من الحيل والخدع التي يمكنها أن تجعل الصور الخاصة بك أفضل كثيرا.

وتعتمد هذه الخدع على تغيير إعدادات الكاميرا في "آيفون" وتفعيل بعض الخيارات الاحترافية التي تضيفها "آبل" دوما إلى نسخ "برو" و"برو ماكس" من هواتفها.

وإليكم أهم هذه الأسرار التي يجب عليك استخدامها حتى تضمن تجربة استخدام مثالية لكاميرا "آيفون".

1- تعديل صيغة الصور ودقتها

تتيح "آبل" لمستخدميها إمكانية تعديل صيغة الصور ودقتها بما يتناسب مع كل مستخدم، وعموما لهواتف "آيفون" صيغتان، الأولى وهو "إتش إي آي إف" (HEIF) وهي التي تعمل على تصغير حجم الصورة كثيرا مع الحفاظ على جودتها.

ويأتي النوع الثاني وهو "جي بي إي جي" (JPEG)، وهو من أشهر امتدادات الصور في العالم والذي يستخدم لتسهيل مشاركة الصور بين كافة الأجهزة والهواتف المختلفة.

وأضافت الشركة أيضا، ميزة جديدة لالتقاط الصور بأعلى دقة ممكنة دون الاهتمام بحجم الصورة الملتقطة، وهي ميزة مخصصة لمحترفي تعديل الصور.

وتستطيع عبر هذه الخاصية التقاط الصور بامتداد "برو رو" (ProRaw) وهو ما يحافظ على كافة تفاصيل الصورة ودقتها مما يتيح للمستخدم تعديلها كما يرغب.

ويمكنك الاختيار، إن كنت ترغب في استخدام دقة 48 ميغابكسل للتصوير أو 24 ميغابكسل أو 12 ميغابكسل، وهي جميعا تؤثر على حجم الصورة والتفاصيل الموجودة بها.

2-الحفاظ على إعدادات الصور

يمكنك تفعيل خيار في أجهزة "آيفون" للحفاظ على إعدادات الصورة مهما أغلقت الهاتف أو التطبيق، وذلك من أجل تيسير التقاط الصور ومشاركتها والحفاظ على إعداداتك المفضلة للكاميرا.

وتستطيع تفعيل هذه الميزة مباشرة بالتوجه إلى تطبيق الإعدادات، ثم إعدادات الكاميرا وتفعيل خيار الحفاظ على إعدادات الصور.

وعموما تحتفظ الميزة بوضع شبكة التقاط الصور والتي تساعد المحترفين على التقاط الصور وتركيب الصور المختلفة، كما تحتفظ أيضا بأوضاع التصوير الفوتوغرافي المختلفة.

3-استخدام الإعدادات اليدوية

يفعل تطبيق الكاميرا في "آيفون" مجموعة من الاختيارات الأساسية والافتراضية، ولكن الشركة تتيح لك التحكم في كافة تفاصيل الصورة سواء كانت درجة التعرض ونسبة العرض وبالتالي حجم الصورة.

وتستطيع تعديل هذه الإعدادات كما ترغب عبر تطبيق الكاميرا والدخول إلى وضع التصوير اليدوي، وهي تمنحك تحكما كاملا في عدسات الهاتف كأنك تستخدم كاميرا احترافية.

ويمكنك أيضا استخدام العدسة التي ترغب بها من بين العدسات المختلفة الموجودة في الهاتف سواء كانت عدسة واسعة للغاية أم عدسة التقريب البصري.

وتوفر "آبل" إمكانية الوصول إلى كافة هذه الإعدادات بالضغط على زر الكاميرا الجديد الموجود في هواتف "آيفون 16" فأحدث.

4-استخدام الملحقات الخارجية

توفر شركات الملحقات الخارجية مجموعة من الأدوات التي يمكنك شراؤها وتوصيلها في الهاتف مباشرة للتحكم في الهاتف بشكل أفضل والتقاط الصور بأكثر احترافية.

وتتنوع هذه الملحقات بدءا من أدوات تتيح الإمساك بالهاتف بشكل أفضل وحتى مساحة تخزين خارجية إضافية، وفي بعض الأحيان يمكنك طباعة الصور باستخدام هذه الملحقات أيضا.

5-استخدام تطبيقات الكاميرا الاحترافية

يعد تطبيق الكاميرا الخاص بأجهزة "آيفون" جيدا وقويا للغاية بفضل المزايا المتنوعة التي يقدمها، ولكن هذا لا يعني أنه الخيار الوحيد.

إذ توفر مجموعة من الشركات الخارجية تطبيقات كاميرا إضافية تمنحك خيارات تعديل أكثر تنوعا واحترافية من مجرد تطبيق الكاميرا الرئيسي.

وتخصص بعض هذه التطبيقات في التقاط الصور الاحترافية أو في تسجيل مقاطع الفيديو احترافيا، ويوفر كل تطبيق مزايا تجعله أقرب إلى الكاميرا الاحترافية سواء كانت لالتقاط الفيديو أم الصور.