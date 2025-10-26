شاهد: سباق لمركبات التحليق العمودي الكهربائية

حققت شركة "جيتسون" (jetson) لصناعة مركبات الإقلاع والهبوط العمودي الحلم الذي راود الكثيرين بامتلاك مركبة طائرة خاصة بهم، وأقامت سباقا بين مستخدمي مركباتها ضمن فعاليات "أب سميت" (Up Summit) المقامة هذا العام في مطار بنتونفيل بأركنساس وفق تقرير موقع "سلاش غير".

وتعد "أب سميت" مؤتمرا خاصا بالشركات المهتمة بقطاع الطيران والنقل، ويجمع الحدث أكثر من 300 عارض مع حضور يقتصر على من يحصل على دعوة خاصة له.

وتضمن السباق 4 مركبات مختلفة من شركة "جيتسون" وجميعها من طراز "جيتسون وان" (Jetson one) الذي يعد باكورة إنتاج الشركة.

فورمولا 1 للسماء

تمتاز مركبات "جيتسون وان" بقوتها ووزنها الخفيف للغاية، إذ يصل وزن المركبة إلى 54 كيلوغراما بدون البطاريات و114 كيلوغراما مع البطاريات.

وتتمتع المركبة بسرعة قصوى تصل إلى 101 كيلومتر/الساعة، كما يمكنها التحليق حتى ارتفاع 457 مترا لمدة 20 دقيقة، وبفضل هذه المواصفات فإنك لا تحتاج لرخصة خاصة لقيادة المركبة.

وتملك "جيتسون وان" مجموعة من المزايا الأخرى التي تجعل تشبيه الشركة لها بأنها سيارات فورمولا 1 للسماء أقرب إلى الواقع، بدءا من القفص المحيط بالطيار لحمايته، فضلا عن منظومة قذف الطيار حال حدوث أي أزمة، كما تملك وضع تحليق آلي لا يتطلب أي تدخل من الطيار ومنظومة هبوط آلي تعمل في حالة تلف محرك واحد من محركاتها الثمانية.

وتتباهى الشركة بأن منظومة الطيران مصممة ليتم التحكم بها عبر عصا تحكم وحيدة، ويمنحك حاسوب الطيران المتطور الموجود بها قدرة على التحكم فيها وإتقانها في أقل من 5 دقائق، وتعد الشركة بتسليمها خلال عام 2028 بسعر 128 ألف دولار للمركبة الواحدة.

بالمر لاكي أول عملائها

يعد الملياردير بالمر لوكي المؤسس المشارك لعدة شركات ناجحة وعسكرية مثل " أوكولوس"(Oculus) و"أندوريل" (Anduril) العميل الأول لشركة "جيتسون"، إذ حصل على مركبته في سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل موعد الطرح الرسمي بـ3 سنوات.

ويذكر بأن الشركة تأسست في بولندا عام 2017، وتتخذ من منطقة بالو ألتو مقرا لها.