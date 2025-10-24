واتساب يطلق ميزة جديدة قد تنهي مشاركة أرقام الهواتف نهائيا

أوردت مدونة "وابيتا إنفو" (WABetaInfo.com) أن شركة واتساب تعتزم إطلاق خدمة أسماء المستخدمين قريبا، مشيرة إلى أنه يتم حاليا اختبار وظيفة حجز الأسماء في النسخة التجريبية من تطبيق التراسل الفوري الشهير، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت المدونة المتخصصة في تحليل إصدارات واتساب أنه يتعين على المستخدم البدء في التفكير في اختيار اسم مفضل له، والتفكير أيضا في البدائل الممكنة في حالة عدم التمكن من حجز الاسم المفضل.

قواعد أساسية

وتسري القواعد الأساسية التالية على أسماء المستخدمين المستقبلية:

يقتصر اسم المستخدم على الحروف الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطات السفلية.

يجب أن يحتوي اسم المستخدم على حرف صغير واحد على الأقل.

غير مسموح استعمال الأسماء التي تبدأ بالاختصار "www..".

من جانبها، أشارت شركة واتساب إلى أن وظيفة أسماء المستخدمين تعمل على تعزيز جوانب الأمان وحماية البيانات، لأن معرفة الرقم الهاتفي لم تعد كافية للتواصل مع أي شخص دون موافقته، علاوة على إلغاء خيار الاتصال خارج تطبيق التراسل، ولا يمكن للمستخدم مشاركة رقم هاتفه الجوال مع الآخرين.

وأضافت مدونة وابيتا إنفو أنه سيتم تأمين جميع أسماء مستخدمي واتساب المستقبلية بشكل اختياري بواسطة رقم تعريف شخصي "بي آي إن" (PIN)، وهذا يعني أن مجرد معرفة اسم المستخدم لا تكفي للتواصل مع جهات الاتصال الجديدة، لكن يجب معرفة كود رقم التعريف الشخصي المعني وإدخاله قبل إتاحة التواصل مع المستخدم.

يذكر أن شركة "سيغنال" (Signal) المنافسة لتطبيق واتساب قد طرحت وظيفة أسماء المستخدمين كطريقة بديلة آمنة للتواصل مع بداية 2024، ويمكن تغيير اسم المستخدم في أي وقت أو حتى حذفه تماما.