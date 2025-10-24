انقطاع خوادم "إيه دبليو إس" يؤثر سلبا على الأسرّة الفارهة الذكية

أدى تعطل خدمات "إيه دبليو إس" (AWS) السحابية التابعة لشركة "أمازون" لتوقف العديد من الخدمات والمواقع التي كانت تستخدمها، ومن بينهم خوادم شركة "إيت سليب" (Eight Sleep) المختصة بصناعة الأسرة الذكية الفارهة، وفق تقرير موقع "سي نت" التقني.

وتصنع شركة "إيت سليب" ملحقات ذكية لتحسن جودة النوم الخاصة بمستخدميها، بدءا من غطاء للأسرة قادر على تغيير درجة حرارته بشكل تلقائي وحتى أسرة ذكية يمكن تغير زاويتها أثناء النوم لتحسين جودته بشكل كبير.

كما توفر الشركة اشتراكا يجعل السرير يغير من وضعه ودرجة حرارته للحفاظ على أفضل تجربة نوم للمستخدمين والوصول إلى النتيجة المثالية سواء كان عبر تغير زاوية السرير أو حتى درجة حرارته بناء على البيانات التي يجمعها عن المستخدم.

وبسبب تعطل خوادم "إيه دبليو إس"، فإن الخدمات الذكية التي تقدمها "إيت سليب" تعطلت بشكل كبير وظهر عدد من الشكاوى للمستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وذكر أحد المستخدمين في منصة "ريديت" بأن فراشه غير درجة حرارته لتصل إلى 43 درجة سيليزية، وآخر قال إن السرير أصبح منحدرا للغاية لدرجة أنه سقط منه، فضلا عن تقارير حول أسرّة تصدر أضواء وامضة وأصوات تنبيه مرتفعة.

ومن جانبه، اعتذر المدير التنفيذي للمنصة ماتيو فرانشيسكيتي عبر حسابه في منصة "إكس" عما حدث، وأكد أن الشركة تعمل على استعادة خدماتها وتأمينها ضد حالات الانقطاع المفاجئة.

وقدمت الشركة حلا بديلا للاعتماد على الخدمات السحابية من أجل التنسيق بين التطبيق والفراش، إذ يعتمد التطبيق الآن على الاتصال المباشر مع الفراش عبر البلوتوث بدلا من الاعتماد على خوادم الشركة.