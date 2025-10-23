ماذا يدعم منفذ الشحن في "آيفون 17 برو ماكس"؟

انتقلت "آبل" منذ عدة سنوات لاستخدام منفذ "يو إس بي سي" بدلا من منفذ "لايتننغ" الشهيرة والذي كان خاصا بها، ورغم أن السبب وراء هذا الانتقال كان استجابة للاتحاد الأوروبي، فإنه منح هواتف "آيفون" مزايا عديدة.

وتأتي في مقدمة هذه المزايا إمكانية الاتصال بالملحقات والأجهزة الطرفية التي تعتمد على "يو إس بي سي" كما أنها تمنح الهواتف سرعة شحن أكبر من المنفذ التقليدي الخاص بالشركة.

وتتنوع الأجهزة والملحقات التي يمكن توصيلها مباشرة بأجهزة "آيفون" المتنوعة بدءا من ملحقات الشحن المختلفة وحتى الشاشات الخارجية وشحن المنتجات والهواتف عكسيا، وهذه هي أبرز الأشياء التي يمكن توصيلها بأجهزة "آيفون" الخاصة بك.

الاتصال مع الشاشات الخارجية

يعد هذا الأمر إحدى المزايا العديدة مع منافذ "يو إس بي"، تحديدا تلك التي تدعم تقنيات نقل الصوت والصورة، ولحسن الحظ فإن المنفذ الموجود في أجهزة "آيفون" يتيح هذا الأمر.

ويمكنك توصيل الشاشات الخارجية مباشرة بالهاتف عبر استخدام كابل مخصص أو كابل "يو إس بي" من الطرفين إن كانت الشاشة تدعم ذلك دون استخدام أي ملحقات إضافية.

ويدعم منفذ "آيفون" نقل الصورة بدقة ووضوح يصل إلى "4 كيه" مع أجهزة التلفاز التي تدعمها، وبالطبع يمكنك التوصيل مباشرة مع شاشات "آبل".

توصيل ملحقات التخزين مباشر

كان المستخدمون سابقا يحتاجون للبحث عن أجهزة تخزين خارجية تدعم منفذ "لايتنينغ" فقط، وكان الأمر يتطلب مجهودا كبيرا وتكلفة مرتفعة لاقتناء مثل هذه الأجهزة، كما أنها لا تصلح للاستخدام إلا مع أجهزة "آبل".

ولكن يتيح الانتقال إلى منفذ "يو إس بي" استخدام أي وحدة تخزين خارجية بكل سهولة، فغالبية وحدات التخزين تأتي مع منفذ "يو إس بي سي" بفضل سرعة نقل البيانات الموجودة به.

ويمكن استخدام هذه الميزة مع جودة التصوير المرتفعة في كاميرا "آيفون"، وبالتالي تخزين المقاطع التي يتم التقاطها مباشرة داخل وحدة التخزين الخارجية دون الحاجة إلى نقلها في حاسوب وسيط.

وتوفر هذه الميزة لكاميرا "آيفون" القدرة على التقاط مقاطع الفيديو كبيرة الحجم لفترات طويلة، وبفضل سرعة النقل المرتفعة الموجودة في "آيفون 17" يمكنك الاستفادة من منافذ "يو إس بي سي 3" الجديدة، والتي تعد أسرع من الأجيال السابقة.

استخدام السماعات السلكية

تأتي السماعات السلكية عادة مع منفذ "يو إس بي سي"، وبعد انتقال "آيفون" إلى هذا المنفذ أصبح من الممكن استخدامها مباشرة مع الهاتف دون الحاجة لاقتناء أي محول أو حتى الارتباط والحفاظ على استخدام السماعات اللاسلكية فقط.

ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة بكل سهولة عبر اقتناء سماعة سلكية تأتي بالمنفذ "يو إس بي سي"، وهي متنوعة وعديدة في الأسواق، كما أنها تأتي عادة مع مزايا رائدة.

الشحن السلكي العكسي

لا تدعم "آبل" رسميا الدعم العكسي اللاسلكي عبر هواتفها، ولكن يمكنك الاستفادة من هذه الميزة مع الأجهزة ذات البطاريات الصغيرة مثل الساعات والسماعات عبر استخدام تقنية الشحن السلكي العكسي.

وبفضل حجم البطارية الجديد والأكبر في "آيفون 17 برو ماكس" يمكنك توصيل أي ملحقات خارجية مباشرة مع الهاتف وستجدها تشحن باستخدامه.

فيتحول الهاتف إلى "باور بانك" باهظ الثمن مع شاشة يمكنك استخدامها فيما ترغب فيه، ويمكنك أيضا استخدام الملحقات التي تملك أكثر من منفذ "يو إس بي"، حتى تتمكن من شحن السماعات اللاسلكية مثلا، واستخدام الشاشة أو شحن الهاتف في الوقت نفسه.

توصيل أكثر من جهاز معا

ويمكن استخدام الملحقات التي تحمل أكثر من منفذ "يو إس بي" مع أجهزة "آيفون" طالما تستخدم منفذ "يو إس بي سي"، وعبر هذه الميزة يمكنك تحويل الهاتف إلى حاسوب يتم التحكم فيه عبر لوحة مفاتيح وفأرة، فضلا عن توصيله مع الشاشة والشاحن في الوقت نفسه.