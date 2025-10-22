مدير مايكروسوفت يحصل على 96 مليون دولار مكافأة

يحصل ساتيا ناديلا المدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" هذا العام على مكافأة تجعل حزمة رواتبه لهذا العام تصل إلى 96.5 مليون دولار ويعد هذا أعلى راتب يحصل عليه منذ شغله المنصب، وذلك وفق تقرير نشرته "بلومبيرغ".

ويشير التقرير إلى أن هذه المكافأة تأتي بسبب جهود ناديلا المستمرة لتحويل "مايكروسوفت" إلى رائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي وقيادته تحول الشركة للاستثمار في هذا القطاع.

وأكدت الشركة ان حوالي 90% من مكافأة ناديلا تأتي على شكل أسهم في "مايكروسوفت" بما فيها راتبه الذي يصل إلى 2.5 مليون دولار حسب ما جاء في الطلب الرسمي الذي قدمته الشركة لحملة الأسهم.

ويذكر بأن ساتيا ناديلا تولى منصب المدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" في عام 2014 وحصل حينها على 84 مليون دولار تقريبا، وهو الرئيس التنفيذي الثالث لشركة "مايكروسوفت".

كما حصل مجموعة من المديرين العاملين مع ناديلا على زيادة في المكافآت أيضا، إذ قفزت مكافآت المديرة المالية إيمي هود إلى 29.5 مليون دولار، ومكافآت جودسون ألتوف الذي تمت ترقيته مؤخرا لقيادة الأعمال التجارية في الشركة إلى 28.2 مليون دولار.

وكانت "مايكروسوفت" من أول الداعمين لشركة "أوبن إيه آي" قبل طرحها حتى لنموذج "شات جي بي تي"، ورغم اضطراب العلاقة مؤخرا بين الشركتين، فإن استثمارات "مايكروسوفت" مازالت موجودة بها.

وطرحت الشركة مؤخرا أول نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي تم تطويرها محليا داخل معامل الشركة، وهو نموذج توليد صور من النصوص.

ويتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في المستقبل القريب، لتقوم بذلك بالابتعاد تماما عن نماذج "أوبن إيه آي".