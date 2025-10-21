عادت شركة تسلا إلى واجهة المنصات الرقمية، لكنْ هذه المرة ليس بسبب سيارة كهربائية جديدة أو إنجاز في مجال الذكاء الاصطناعي، بل بسبب أخبار تفيد بأنها أطلقت هاتفا ذكيا يحمل اسم "تسلا بي آي" Tesla Pi.

ولم تتوقف الادعاءات عند الإعلان عن الهاتف، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بالقول إنه متصل مباشرة بالأقمار الصناعية عبر شبكة "ستارلينك"، وهو ما يجعله يعمل دون الحاجة إلى شريحة اتصال أو شبكة "واي فاي".

وأثارت هذه المزاعم موجة اهتمام واسعة بين المستخدمين والمهتمين بالتكنولوجيا، خاصة مع ارتباطها باسم شركة تسلا ومالكها إيلون ماسك.

هاتف جديد

ففي سياق انتشار الادعاءات المتعلقة بإطلاق شركة تسلا هاتفا ذكيا جديدا، تداول مستخدمون على منصة "إكس" صورا للهاتف المزعوم تحت اسم "تسلا بي آي".

ونشر حساب يحمل اسم "بايونير وورلد" ويتابعه نحو مئة ألف مستخدم، صورا للجهاز مع تعليق يقول: "الأمر أصبح رسميا. هاتف تسلا بي آي يغيّر قواعد اللعبة".

كما شاركت حسابات أخرى منشورات تتحدث عن مزايا الهاتف ومقارنته بهاتف "آيفون 17″، إلى جانب صور ومقاطع فيديو يظهر فيها إيلون ماسك وهو يحمل الجهاز.

وفي السياق نفسه، نشر موقع "إنترناشونال بيزنس تايمز" بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مقالا يعرض تصورا مستقبليا لهاتف ذكي "يُحتمل أن تنتجه شركة تسلا" تحت اسم "تسلا بي آي فون"، مشيرا إلى أن الصور المرافقة أنشئت بالذكاء الاصطناعي لتوضيح الفكرة.

وأظهر هذا التصور نموذجا لجهاز بتصميم معدني وشاشة تغطي الواجهة بالكامل، مما ساهم في تعزيز انتشار الشائعة وإثارة تساؤلات عن احتمال دخول تسلا سوق الهواتف الذكية مستقبلًا.

متصل بالأقمار الصناعية

ولم تتوقف الادعاءات عند الحديث عن تصميم الهاتف المزعوم وخصائصه، بل تضمنت مزاعم إضافية تفيد بأنه متصل مباشرة بإنترنت الأقمار الصناعية "ستارلينك"، مما يجعله يعمل من دون الحاجة إلى شريحة اتصال أو شبكة واي فاي.

وجاء في تدوينة نشرها حساب موثّق يحمل اسم "ستارشيب فيد" على منصة إكس مرفقة بصورة للهاتف المزعوم، أن الجهاز "يتمتع بإمكانيات ستارلينك الكاملة، كما يتيح استدعاء سيارة تسلا من أي مكان بفضل نظام القيادة الذاتية "إف سي دي FSD".

كما تداولت حسابات أخرى على المنصة نفسها تقديرات غير رسمية بشأن سعر الهاتف المزعوم قالت إنه يتراوح بين 200 و700 دولار، مشيرة إلى أنه يُشحن بالطاقة الشمسية، ووصفته بأنه "ثورة في عالم الاتصالات".

الحقيقة

فحص فريق "الجزيرة تحقق" الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عن هاتف تسلا، وتبيّن أن جميعها مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا توجد أي صورة أو مادة مرئية حقيقية لهاتف يحمل اسم "تسلا بي آي".

كما لم يُعثر على أي إعلان رسمي في المواقع أو الحسابات التابعة لشركة تسلا أو لإيلون ماسك بشأن إطلاق هاتف جديد بهذا الاسم.

وعلى العكس، نفى إيلون ماسك في مقابلة مع جو روجان على برنامج "ذا جو روجان إكسبيرينس"، والتي نُشرت على يوتيوب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، صحة الشائعات عن إطلاق هاتف تسلا أو تطوير نظام تشغيل جديد، مؤكدا أن مثل هذا المشروع سيكون معقدا ويتطلب موارد كبيرة.

وأشار ماسك إلى أن شركة تسلا تتمتع بموقع يؤهلها أكثر من أي شركة أخرى لتطوير هاتف جديد بنظام تشغيل مستقل عن أندرويد وآبل، لكنها لا تنوي القيام بذلك في الوقت الحالي.