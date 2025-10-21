مصور محترف يؤكد: الفارق بين كاميرا "آيفون إير" و"آيفون 17 برو" لا يذكر

طرح المصور الفوتوغرافي المحترف تايلر ستالمان مراجعته المكثفة لكاميرا هاتف "آيفون إير" الذي أطلقته "آبل" مؤخرا مع مقارنة مباشرة بكاميرا الهواتف الأخرى من الجيل ذاته سواء كانت "آيفون 17" أو "آيفون 17 برو"، وذلك وفق تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني.

وكانت "آبل" أعلنت عن الهاتف في مؤتمرها الأخير في سبتمبر/أيلول الماضي، وأكدت خلال المؤتمر أن "آيفون إير" يأتي بعدسة خلفية واحدة فقط، ولكنها تعمل بدلا من 4 عدسات بأحجام مختلفة بفضل تصميمها المميز.

ويعدّ ستالمان من أبرز المصورين الفوتوغرافيين وصانعي المحتوى المتخصص بالمصورين والعدسات عبر قناته في منصة "يوتيوب"، وهو يملك في قناته أكثر من 550 ألف متابع، كما أن مقاطع الفيديو التي ينشرها تتخطى في العادة مليون مشاهدة.

لا فارق يلحظ

أكد ستالمان في تجربته لهاتف "آيفون إير" أن العدسة الرئيسية الموجودة داخل الهاتف تعمل بكفاءة مثل عدسات "آيفون 17 برو" و"آيفون 17″ عند استخدامها من دون تفعيل أوضاع التقريب البصري المختلفة.

ويعني هذا أن أداء الكاميرا الرئيسية في "آيفون إير" لا يختلف كثيرا عن بقية هواتف "آيفون" التي طرحت هذا العام، مع وجود اختلاف عند استخدام عدسة التقريب البصري ومحاولة استخدام أوضاع "ماكرو" أثناء التصوير، وهو ما يتطلب وجود عدسة منفصلة.

ويظهر اختلاف بسيط في كاميرا "آيفون إير" مع النصوص البيضاء على الخلفيات السوداء، إذ تبدو أقل وضوحا من تلك الموجودة في صور "آيفون 17 برو" ولكنه فارق لا يذكر ولا يحدث كثيرا لذلك لم يركز عليه ستالمان لفترة طويلة.

الفارق في المواصفات الرئيسية

ويركز ستالمان على الفارق الرئيسي في المواصفات بين "آيفون إير" و"آيفون 17 برو"، ولا يقتصر هذا الفارق على وجود بقية العدسات.

وينبع هذا الاختلاف من اختلاف حجم البطارية واختلاف قدرة الهاتف على التعامل مع الملفات الكبيرة الحجم وحتى سرعة نقل المقاطع والصور من الهاتف إلى الحاسوب، وبالطبع إمكانية استخدام معيار "برو رو" (ProRaw) الذي يحافظ على جودة الصور كما كانت.

ليس مخصصا للمصورين المحترفين

خلصت تجربة ستالمان إلى أن "آيفون إير" ليس هاتفا موجها للمستخدمين المحترفين والمصورين الذين يرغبون في الاستفادة من كافة مزايا الهاتف والكاميرا واستبدال كاميراتهم به.

ولكن بالنسبة للمستخدم العادي الذي يعتمد بشكل رئيسي على التصوير من دون استخدام العدسات الإضافية أو حتى من دون استخدام التقريب الفيزيائي ودون استخدام معيار "برو رو"، فإن "آيفون إير" سيكون خيارا مثاليا.

ولا يتطرق ستالمان كثيرا إلى بقية الفروق التقنية بين الهاتفين مثل الفارق في مكبرات الصوت أو البطارية، ويكتفي بالحديث عن الاختلاف للمصورين والمستخدم العادي.