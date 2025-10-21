شاهد: أحدث روبوتات الصين وهو يرقص أمام الجمهور

كشفت شركة "يونيتري" (Unitree) الصينية المختصة بالروبوتات عن الجيل الثاني من أبرز روبوتاتها تحت اسم "إتش2" (H2) عبر مقطع دعائي مميز يظهر الروبوت وهو قادر على أداء حركات استعراضية تشبه الرقص، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز".

ويمثل هذا الإعلان تحولا في سياسة الشركة التي كانت تبرز أداء الجيل السابق من الروبوت في المهام الثقيلة في المصانع والمهام القتالية المختلفة.

ويركز الجيل الأول من الروبوتات الذي يحمل اسم "إتش1" على السرعة والليونة بشكل عام في الحركة وهو ما يعكسه عدد الجوائز التي فاز بها في أولمبياد الروبوتات بالشهور الماضية.

ولكن الجيل الثاني "إتش2" يركز أكثر على البراعة والقدرة على التعبير والقوة بشكل عام، كما أضافت الشركة المزيد من المفاصل إلى أطراف الروبوت وهيكله بشكل عام حتى يصبح قادرا على أداء حركات تحاكي حركة الإنسان.

كما حسنت الشركة من تصميم وجه الروبوت بشكل كبير ليصبح أقرب للبشر وأكثر واقعية، فضلا عن إتاحة بعض الملابس المصممة خصوصا له وتراعي تصميمه.

وتؤكد الشركة أن "إتش2" مصمم للمهام المتعلقة بالعملاء والتي تتضمن احتكاكا مباشرا بالبشر، فضلا عن رعاية كبار السن والضيافة بشكل عام.

ويشهد قطاع الروبوتات البشرية بشكل عام في الفترة الماضية إقبالا واسعا من الشركات على طرح نماذج ينافس بعضها بعضا مع كون الغلبة في هذا القطاع للشركات الصينية حاليا.

يُذكر أن الشركة الأميركية "فيغر" (Figure) كشفت في الأسابيع الماضية عن نموذج "فيغر03" المخصص لأداء المهام المتنوعة بالمنازل.

كما أن الشركة تعاونت مع "بي إم دبليو" لاختبار النماذج المخصصة للعمل الصناعي مع عمليات إنتاج الشركة المتنوعة.