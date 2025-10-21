سعر بعضها يبلغ الملايين.. "إكس" تبيع أسماء المستخدمين غير النشطة

كشفت منصة "إكس" عن متجر بيع أسماء المستخدمين الخاص بها، وهو يتيح شراء أسماء المستخدمين غير النشطة بشكل حصري للمشتركين في الباقات المدفوعة بالمنصة، وذلك وفق تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني.

ويشير التقرير إلى أن سعر بعض أسماء المستخدمين قد يصل إلى ملايين الدولارات حسب ندرة اسم المستخدم وتفرده، فضلا عن حاجة المستخدم للحفاظ على اشتراكه المدفوع في منصة "إكس" حتى لا يُسحب اسم المستخدم الفريد منه.

ولا تلتزم الأسماء المعروضة في المتجر بقيود معينة، ويعني هذا أنها تضم أسماء مستخدمين مكونة من كلمة واحدة أو جمل متكاملة أو حتى أسماء مرتبطة بالأحداث المحلية ولها دلالة ثقافية بعينها، بالإضافة إلى الأسماء الطويلة أو القصيرة أو حتى المكونة من أرقام وحروف.

ولم توضح الشركة بعد آلية الحصول على الأسماء الجديدة، ولكن بشكل عام توجد طريقتان حتى الآن إما الحصول على الاسم بشكل مجاني من خلال الهدايا التي تقدمها المنصة أو الحصول على دعوة لشراء الاسم.

وتنوي المنصة تقديم مجموعة من الأسماء على شكل هدايا مجانية للمستخدمين، إذ يتاح لأكثر من مستخدم التقدم للحصول على الاسم نفسه، ويقوم فريق المنصة بتحديد المستخدم الذي يحصل على الاسم بناء على مجموعة عوامل من بينها مشاركة المستخدم على المنصة وتوافقه مع سياسات الاستخدام الخاصة بها.

Handles are coming… Join the waitlist at https://t.co/78v6LhGZiz pic.twitter.com/XOa9b2lfkN — Handle Marketplace (@XHandles) October 19, 2025

وأما شراء الأسماء، فيكون عبر مجموعة من الدعوات الخاصة التي ترسلها المنصة للمستخدمين الراغبين بالحصول على الاسم، وتضم الدعوة سعرا ثابتا للاسم.

وأوضحت "إكس" في بيانها أن ثمن الأسماء النادرة والمميزة يتراوح بين 2500 دولار وملايين الدولارات، ويحدد السعر بناء على ندرة الاسم ومعدل الطلب عليه.

ويجد أندرو أليمان، ناشر مجلة "دومين نيم واير" (Domain Name Wire)، تشابها بين خطة "إكس" وآلية بيع أسماء نطاقات المواقع على الإنترنت، ويذكر أن قطاع بيع أسماء النطاقات والمواقع على الإنترنت من القطاعات المزدهرة والتي تضم عمالقة عاملين فيه.

ويضيف أليمان أن الجزء القانوني في خطة "إكس" ما زال غير واضح خاصة مع استعداد المستخدمين لدفع الملايين مقابل بعض الأسماء، إذ يجب أن يكون العقد الذي يُسحب الاسم بموجبه ويمنح للمستخدم الجديد واضحا وخاليا من الثغرات القانونية.