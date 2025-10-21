الكشف عن عين إلكترونية تمكن فاقدي البصر من القراءة مجددا

استعاد أكثر من 20 شخصا القدرة على القراءة مجددا بعد فقدهم بصرهم نتيجة مرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وذلك بفضل زراعة عين إلكترونية مرتبطة بنظارة ذكية ومنظومة ملحقة بها وفق تقرير موقع "ذا فيرج" التقني.

وأجريت هذه التجربة ضمن دراسة نشرت بمجلة "نيو إنجلاند الطبية" (The New England Journal of Medicine) إذ تضمنت الدراسة 38 مريضا يتجاوز عمرهم 60 عاما.

ويتسبب هذا المرض في ضمور مباشر بالخلايا المسؤولة عن الرؤية المركزية بالعين مما يتسبب في موت الشبكية على المدى الطويل، وهو مرض مرتبط بالتقدم في العمر ولا يمكن إيقافه.

واستخدمت الدراسة أجهزة مصغرة لا يتجاوز حجمها 2×2 مليمتر مصنوعة من ألواح شمسية ضوئية صغيرة الحجم تم زرعها تحت عين المرضى، ثم ارتدى المشاركون في الدراسة نظارة ذكية مرفقة بكاميرات.

ويعمل الجهاز على نقل الصورة التي التقطت من خلال كاميرا النظارة المقربة إلى العصب البصري مباشرة عبر الجهاز المزروع أسفل العين، محاكيا بذلك دور الخلايا التي كانت تقوم به في المعتاد.

وتشير الدراسة إلى أن 80% من المشاركين بها استعادوا بصرهم بشكل جزئي يمكنهم من قراءة الصحف والنصوص بالأبيض والأسود، ولكن الخبراء يرون أن هذا الأمر إنجاز مذهل ويفتح الأبواب أمام علاج نهائي لهذا المرض مستقبلا.

يُذكر بأن التقنية المسؤولة عن نجاح هذه التجربة تأتي من تطوير شركة "ساينس" (Science) التي يرأسها ماكس هوداك، وهو أيضا المؤسس المشارك في "نيورالينك" التابعة لإيلون ماسك والمسؤولة عن تطوير الشرائح الدماغية.

وحصل هوداك على هذه التقنية عبر الاستحواذ على شركة للأجهزة الطبية الفرنسية تدعى "بيكسيوم فيجن" (Pixium Vision) التي كانت مسؤولة عن النواة الأولى للعين الإلكترونية، ولكنها أفلست عام 2024.