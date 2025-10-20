"تعابير الصوت" من "كوبايلوت" قفزة مايكروسوفت نحو أصوات الذكاء الاصطناعي البشرية

تحويل النصوص المكتوبة إلى صوت طبيعي ظل تحديًا طويل الأمد في عالم التكنولوجيا، لكن مع التقدم في الذكاء الاصطناعي أصبح هذا الحاجز أكثر قابلية للتجاوز.

أداة "تعابير الصوت" في "كوبايلوت" (Copilot Audio Expression) من مايكروسوفت، التي أُطلقت ضمن منصة "كوبايلوت لابس" (Copilot Labs)، تمثل خطوة نوعية نحو صوت رقمي أكثر قربًا للصوت البشري وأكثر قدرة على التعبير.

ولا تعزز هذه الإمكانية جودة الصوت فحسب، بل تتيح لمبدعي المحتوى والمعلمين تقديم المعلومات والقِصص بطريقة تفاعلية غامرة، مع تسهيل وصول المعرفة إلى جمهور أوسع وبأسلوب طبيعي وجاذب.

ما "كوبايلوت لابس" ولماذا تهم المستخدمين؟

تعدّ "كوبايلوت لابس" منصة تجريبية أطلقتها مايكروسوفت لتمنح المستخدمين فرصة استكشاف أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي قبل وصولها إلى الإصدارات النهائية.

وبالارتباط مع النظام البيئي الأوسع لمايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، تعمل المنصة كحاضنة ابتكار تشاركية، حيث يمكن للمستخدمين اختبار التقنيات الناشئة وتقديم ملاحظاتهم التي تسهم في تطويرها وتحسينها.

وغالبا ما تكون الميزات المتاحة ضمن "كوبايلوت لابس" في مراحلها الأولى، مما يجعلها عرضة لبعض القيود أو الأخطاء، وهو ما تسعى مايكروسوفت لمعالجته عبر تفاعلها مع مجتمع المستخدمين.

ومن خلال تحديثات دورية، تطرح المنصة تجارب متنوعة، بدءًا من توليد النماذج ثلاثية الأبعاد، مرورا بتطبيقات الألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصولا إلى ميزات مبتكرة مثل تمكين "كوبايلوت" من التفاعل عبر تعابير الوجه.

كيف تستخدم "كوبايلوت لابس"؟

يتميز استخدام "كوبايلوت لابس" بالبساطة والوضوح، ويكفي زيارة الموقع الرسمي لتصفح قائمة التجارب المتاحة على الصفحة الرئيسية.

وللاستفادة الكاملة من الميزات، ينصح بتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت. وبعد ذلك يمكن للمستخدم اختيار التجربة المطلوبة، وقراءة وصفها ووظائفها، ثم النقر على زرّ "جرب الآن" لبدء الاختبار الفعلي.

وبما أن هذه الميزات لاتزال في طور التجريب، فمن الطبيعي مواجهة بعض الأخطاء أو مشكلات في الأداء. لذلك تشجع "مايكروسوفت" المستخدمين على مشاركة ملاحظاتهم، باعتبارها جزءًا أساسيًا من عملية التطوير والتحسين.

وبهذه الطريقة لا يقتصر دور المستخدم على تجربة الأدوات فحسب، بل يمتد ليصبح مساهمًا مباشرا في تشكيل مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

"تعابير الصوت" في "كوبايلوت" النص يتحول لرواية

تعدّ أداة "تعابير الصوت" من "كوبايلوت" (Copilot Audio Expression) أحدث إضافة من "كوبايلوت لابس". وتستفيد الأداة من أحدث نماذج توليد الصوت لدى مايكروسوفت لتحويل النصوص المكتوبة إلى تعليقات صوتية طبيعية وسلسة، أقرب ما تكون إلى الأداء البشري.

الميزة الأبرز هنا هي مستوى التحكم الكبير الممنوح للمستخدم، إذ يمكن ضبط عاطفة الصوت وشخصيته وأسلوبه بما يتناسب مع السياق.

وعلى سبيل المثال، يمكن اختيار نبرة هادئة لرواية قبل النوم، أو نبرة حماسية لبث الحماسة في خطاب تحفيزي، مما يجعل التجربة أكثر واقعية وملائمة للاحتِياجات المتنوعة.

أبرز ما توفره أداة "تعابير الصوت" في "كوبايلوت"

الوضع العاطفي (Emotive Mode)

– يقوم بكتابة مخطط نصّي (Prompt) ويتكفل "كوبايلوت" بتأديته بأساليب مختلفة.

– يتحكم في النبرة والسرعة، من الهمسات المهدئة إلى التشجيع الحماسي، وفق مزاج المشهد.

– يخصص صوتا مختلفا لكلّ شخصية لإضفاء طابع ديناميكي على الحوارات.

يحوّل النصوص والقصص المكتوبة إلى روايات صوتية معبّرة تضيف بعدًا جديدًا للمحتوى. التحميل والمشاركة: تنزيل الصوت الناتج بصيغة "إم بي 3" (MP3) لاستخدامه في البودكاست، والكتب الصوتية، والفيديوهات التعليمية، أو أي مشروع إبداعي آخر.

كيف تصل إلى "تعابير الصوت" في "كوبايلوت"؟

أتاحت مايكروسوفت أداة "تعابير الصوت" في "كوبايلوت" مجانًا عبر المتصفحات الحديثة، مع توصية باستخدام أجهزة سطح المكتب للحصول على أفضل تجربة وأداء.

وعلى عكس بعض ميزات "كوبايلوت لابس" التي قد تتطلب حساب مايكروسوفت أو اشتراك "كوبايلوت برو" فإن هذه الأداة متوفرة حاليًا دون تسجيل دخول إجباري أو رسوم.

وبما أنها لا تزال في مرحلة تجريبية، فمن المتوقع أن تخضع لِتطويرات مستمرة استنادًا إلى ملاحظات وتجارب المستخدمين.

أما من حيث التوفر الجغرافي، فهي متاحة عالميًا، لكن في بعض المناطق التي لا تصل فيها خدمات "كوبايلوت" بشكل كامل قد يلزم استخدام "في بي إن" (VPN) لتجاوز القيود.

تجربة عملية.. تحويل نص فلسفي لصوت بشري تعبيري

لتوضيح قوة أداة "تعابير الصوت" في "كوبايلوت" تمت تجربة الاقتباس الفلسفي التالي من رواية "الجريمة والعقاب" للكاتب دوستويفسكي:

"إن الخطأ هو الميزة الوحيدة التي يمتاز بها الكائن الإنساني على سائر الكائنات الحية. من يخطئ يصل إلى الحقيقة".

ملاحظة مهمة: لتفادي أي أخطاء في توليد الصوت، يجب إدخال النص بدون رموز، أو أقواس، أو علامات اقتباس غريبة.

خطوات التجربة:

إدخال النص: نسخ الاقتباس ولصق في أداة "تعابير الصوت" ضمن منصة "كوبايلوت".

اختيار الوضع العاطفي: اختير الوضع العاطفي (Emotive Mode) لإضفاء التعبير العاطفي على النص.

تحديد النبرة: ضبطت النبرة لتكون حزينة وتأملية لتتناسب مع الطابع الفلسفي للاقتباس.

تشغيل الأداة والاستماع: عند توليد الصوت، لوحظ أن النتيجة كانت قريبة جدا للصوت البشري الحقيقي لدرجة مدهشة، مع تعبير واضح ومتناسق مع طبيعة النص.

الصوت الناتج أضاف بعدا عاطفيًا ملموسا للنص، مما زاد من تأثيره على المستمع، كما أن التحكم في النبرة والعاطفة جعل النص يبدو وكأنه يُقرأ بشكل طبيعي وليس مجرد صوت مولد بالذكاء الاصطناعي. وقد أبرزت التجربة الإمكانات الواعدة للأداة في تحويل النصوص إلى تجربة صوتية واقعية وتفاعلية.

وتشكل "تعابير الصوت" في "كوبايلوت" خطوة متقدمة نحو جعل الأصوات الاصطناعية أكثر قربا من التجربة البشرية الحقيقية. فهي لا تقتصر على تحويل النصوص إلى صوت واضح فحسب، بل تضيف إليها بعدا عاطفيًا وشخصيًا يفتح المجال أمام طرق جديدة للتواصل والإبداع.

وبفضل قدرتها على محاكاة الأسلوب البشري وتخصيص النبرة والشخصية، تمنح الأداة صانعي المحتوى والمعلمين وسيلة مبتكرة لتقديم رسائلهم بشكل أكثر تأثيرا.

ورغم أن الأداة تدعم اللغة الإنجليزية فقط الوقت الحالي، فإن آفاقها المستقبلية واعدة، إذ يمكن أن يؤدي توسيعها إلى لغات متعددة إلى إحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعلنا مع المحتوى الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

إنها بداية رحلة جديدة نحو أصوات رقمية أقرب إلى الإنسان وأكثر قدرة على التأثير في المستمع.