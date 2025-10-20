تدابير مفيدة لمواجهة تصيد البيانات

قال المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إن تصيد البيانات أصبح جزءا من الحياة الرقمية مثل مقاطع الفيديو وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث غالبا ما يصل مرسلو الرسائل الإلكترونية الاحتيالية إلى هدفهم والتجسس على بيانات المستخدم، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

علامات تحذيرية

وأضاف المكتب أنه على الرغم من أن الرسائل الإلكترونية الاحتيالية تتحسن باستمرار، فإن هناك العديد من العلامات التحذيرية، التي يمكن ملاحظتها مثل:

– هل يشعر المستخدم بشعور غريب تجاه الرسالة الإلكترونية؟

– هل هناك توافق ما بين المرسل وموضوع الرسالة والمرفقات؟ أم هناك شيء غير مألوف مثل وجود فاتورة دون طلب أية مشتريات؟ أو أن البنك يطلب كلمة مرور فجأة؟ أو لماذا يرسل الأطفال رسالة إلكترونية فجأة مع مرفق غير معروف؟

أسئلة نقدية

ونصح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بطرح بعض الأسئلة النقدية:

– هل أعرف المرسل؟

– هل عنوان الرسالة الإلكترونية منطقي؟

– هل أتوقع وصول هذا المرفق؟

وإذا انتاب المستخدم شك في الرسالة، فعندئذ لا يجوز فتحها، وإنما حذفها على الفور. وقد كانت صياغة رسائل تصيد البيانات في الماضي تمتاز ببعض العلامات التحذيرية التقليدية مثل الكتابة بلغة ركيكة ورسومات رديئة وأخطاء إملائية، وعلى الرغم من أن هذه الأخطاء لم تعد موجودة حاليا، فإن هناك بعض العلامات التحذيرية التقليدية، التي لا تزال موجودة حاليا، ومنها:

– التحية الافتتاحية في الرسالة الإلكترونية تكون غير واضحة

– صياغة الرسالة الإلكترونية توحي بضيق الوقت أو التهديدات

– حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة مثل استلام الطرود

– طلب التحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور أو تنزيل ملف

– عروض منتجات مبالغ في جودتها.

وأشار المكتب الاتحادي الألماني إلى أن الشركات والهيئات الحكومية لا تطلب من المستخدم أبدا كلمات مرور أو بيانات مصرفية أو أية معلومات سرية أخرى عن طريق رسائل البريد الإلكتروني.

5 إجراءات

عادة ما يتلقى جميع مستخدمي الإنترنت الرسائل الاحتيالية لتصيد البيانات، ولكن المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات أوصى باتخاذ الإجراءات الخمسة التالية للتصدي لمثل هذه الهجمات:

إعلان

– الاعتماد على كلمات مرور قوية، بحيث تكون صعبة التخمين وأن تتكون من 8 إلى 12 حرفا على الأقل، بما في ذلك الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والعلامات الخاصة، مع ضرورة استعمال كلمة مرور خاصة بكل حساب إلكتروني، وهنا يلزم استعمال برامج إدارة كلمات المرور لإنشاء كلمات مرور آمنة وتخزينها، ومن ضمن هذه البرامج الشائعة برامج "كيباس" (Keepass) و"وان باسورد" (Onepassword)، كما تتوافر هذه الخدمة في برامج تصفح الإنترنت مثل غوغل كروم وموزيلا فايرفوكس.

– توفر مفاتيح المرور المزيد من الأمان على الإنترنت، فهي عبارة عن بيانات وصول مشفرة لا تفتح الحساب إلا بعد التعرف على هوية المستخدم. ويتم تخزين مفاتيح المرور على الحواسيب أو الهواتف الذكية، ولا يتم تسجيل الدخول في الحساب الإلكتروني إلا بعد تأكيد تسجيل الدخول عن طريق الهاتف الذكي، ولا توفر بعض الخدمات وظيفة مفتاح المرور (Passkey) حاليا.

– تفعيل المصادقة ثنائية العامل: تعمل هذه الوظيفة على إضافة مستوى أمان ثان إلى جانب كلمة المرور؛ حيث يتم إرسال كود إلى المستخدم عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو أحد تطبيقات الهاتف الذكي، وعند استعمال وظيفة المصادقة ثنائية العامل يظل الحساب محميا حتى في حالة اختراق كلمة المرور.

– تعطيل عرض "إتش تي إم إل" (HTML): عند استعمال برامج البريد الإلكتروني مثل "أوتلوك" (Outlook) أو "ثندر بيرد" (Thunderbird) للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، فإنه يمكن للمستخدم في قائمة الإعدادات التبديل إلى عرض النص العادي للرسائل الإلكترونية، ويعمل هذا الوضع على منع تحميل مكونات البرامج الضارة المحتملة، وقد لا تبدو رسائل البريد الإلكتروني بمظهر أنيق، ولكن المستخدم يتجنب بذلك بيكسلات التتبع والروابط المخفية والأكواد الخبيثة.

– ونصح الخبراء الألمان أيضا بالاعتدال في استعمال البريد الإلكتروني؛ حيث يمكن الاعتماد على عناوين بديلة عند التسجيل في النشرات الإخبارية والمنتديات الإلكترونية.