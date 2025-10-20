تحديث إنستغرام الأخير يجعل الشركة تنظر في صورك قبل أن ترفعها

يستطيع الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة "ميتا" المالكة لمنصات "إنستغرام" و"فيسبوك" و"واتساب" الآن البحث في الصور المخزنة في الهاتف للعثور على أفضل الصور التي تستحق المشاركة ويمكن أن تعجب المستخدمين، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني.

وتتيح الميزة الجديدة للذكاء الاصطناعي فحص الصور كافة سواء تمت مشاركتها عبر المنصة أم لا، وتقول الشركة إن الميزة تبحث عن الجواهر الخفية في صورك وسط لقطات الشاشة وغيرها من الصور التي تقوم بتخزينها عشوائيا في الهاتف، ثم تقترح مجموعة من التعديلات على الصور قبل أن تنشرها عبر المنصة.

ويشير التقرير إلى أن الشركة اختبرت هذه الميزة في يوليو/تموز الماضي، وعندما تعرضت لمجموعة من الانتقادات، أكدت رسميا أن الميزة معنية بالصور التي تمت مشاركتها في المنصة فقط.

كما تستخدم المنصة هذه الصور لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها على توليد صور أكثر واقعية، وهذا إذا اخترت تعديل الصور أو مشاركتها عبر المنصة، وفق بيان الشركة.

ويفعّل التحديث الجديد هذه الميزة تلقائيا، ويمكن إغلاقها عبر التوجه إلى إعدادات التطبيق وإيقاف تفعيلها يدويا.

وتجنبت ماري ميلغيزو المتحدثة باسم ميتا الإجابة عن سؤال موقع "ذا فيرج" بشأن وصول الذكاء الاصطناعي إلى الصور المخزنة في الهاتف والتي لم تتم مشاركتها عبر المنصة.

ويضيف التقرير أن "ميتا" تختار مجموعة من الصور الموجودة في سجل هاتفك، ثم تقوم برفعها على خوادم الشركة بشكل دوري، وتحتفظ بهذه الصور لمدة لا تزيد على 30 يوما حتى تقوم بحذفها، ولن تستخدم هذه الصور في الاستهداف الخاص بالإعلانات.

ويذكر أن "ميتا" أعلنت العام الماضي أنها استخدمت الصور والمنشورات الموجودة بالمنصة منذ عام 2007 لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.