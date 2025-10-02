سائح أميركي يجرب السيقان الآلية للمرة الأولى في الصين

ذُهل سائح أميركي من التقنيات الموجودة في الصين، وتحديدا تقنية السيقان الروبوتية التي يمكن تأجيرها لتساعد السياح على السير لمسافات طويلة، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز".

وحصل التيك توكر الأميركي كريستيان غروسي على فرصة لتجربة السيقان الروبوتية المعروضة للإيجار في أحد المزارات بالصين، وشارك تجربته عبر مقطع على حسابه في "تيك توك".

وتزن هذه السيقان ما يقرب من 1.8 كيلوغرام، وهو ما يجعلها ملائمة للغاية للاستخدام مع كبار السن أو من يعانون من مشاكل في أقدامهم ولا يستطيعون السير لمسافات طويلة.

ويصف غروسي تجربته لهذه السيقان قائلا: "أنا لا أبذل أي جهد في الجري، وأنا أجري بشكل جيد للغاية"، وتستمر هذه التجربة بعد أن رفع قوة السيقان إلى القوة القصوى.

واستمرت رحلة غروسي مع السيقان الروبوتية لعدة كيلومترات في حديقة تشانغجياجيه الوطنية، ويشير التقرير إلى أن هذه السيقان يتم تأجيرها مقابل 22 دولارا للمرة الواحدة، ويمكن شراؤها بسعر ألف دولار.

وتعد الهياكل الخارجية القابلة للارتداء من أشهر نماذج المعززات الروبوتية التي يمكن استخدامها، إذ ظهرت في عديد من الأعمال السينمائية، فضلا عن وجودها في الواقع منذ عقود.

ولكن التطور الأخير الحادث في قطاع الروبوتات جعلها أصغر وأقل وزنا وأكثر قدرة على التكيف مع طبيعة المستخدم، كما أنها تأتي مزودة بمنظومة ذكاء اصطناعي في العادة من أجل تحسين التحكم بها وجعله أسهل.

وتستمر الشركات في تطوير التقنية للاستخدام بشكل مباشر في الأعمال اليدوية التي تطلب قوة إضافية، مثل رفع الأشياء الثقيلة والاستخدام في المصانع، ويعد الاستخدام مع السياح تجربة فريدة تقتصر على بعض المتاجر في الصين.