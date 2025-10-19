مبيعات "آيفون إير" مخيبة للآمال.. لذلك "آبل" تخفض إنتاجه

تنوي "آبل" خفض إنتاج هواتف "آيفون إير" في الفترة المقبلة بعد مبيعات الهاتف المخيبة للآمال، كما جاء في تقرير موقع "ماك رومرز" التقني.

ويشير التقرير إلى بيانات بنك الاستثمار الياباني وعدة شركات استثمارية يابانية، إذ تدعي أن مبيعات "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" أفضل من الجيل السابق عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولاقى "آيفون 17" رواجا واسعا بين المستخدمين بفضل المزايا والتحسينات الجديدة في كافة جوانب الهاتف مع وجود اختلاف كبير بين حجم المبيعات في "آيفون 16″ و"آيفون 17".

ولم يحظ "آيفون إير" بالنجاح ذاته، إذ تنوي الشركة خفض إنتاجه هذا العام بمقدار مليون وحدة مع زيادة إنتاج بقية هواتف الشركة بمقدار مليوني وحدة، ليزداد بذلك الإنتاج الكلي لسلسلة "آيفون 17" بكافة طرزها إلى 94 مليون وحدة بدلا من 88 مليون وحدة.

وعلى صعيد آخر، تنوي "سامسونغ" التخلي عن فكرة الهواتف النحيفة للغاية تماما ليصبح "غالاكسي إس 25 إيدج" الهاتف الوحيد الذي طرحته الشركة بهذا التصميم مع التخلي تماما عن فكرة طرح خليفة له.

ويذكر بأن مبيعات "آيفون إير" كانت أفضل في الصين من بقية الدول حول العالم، إذ نفذت جميع الوحدات المخصصة للمنطقة خلال ساعات من طرحها بعكس الدول الغربية.

وربما تأثرت مبيعات "آيفون إير" بفارق المواصفات التي أزالتها "آبل" من الهاتف، سواء كان عبر إزالة الكاميرا واسعة الزاوية للغاية أو حتى إزالة أحد مكبرات الصوت والميكروفونات من الهاتف، إذ يأتي مع مكبر صوت واحد فقط وميكروفون واحد فقط.

ورغم أن أداء البطارية كان مناسبا للغاية للكثير من المستخدمين، فإنه لم يرتق لأداء البطارية في هواتف الشركة الأخرى من الجيل نفسه، وهو ما جعل الإقبال عليه أقل قليلا.