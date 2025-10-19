تكنولوجيا

الصين تؤكد: وجدنا أدلة تشير لتجسس الولايات المتحدة علينا

MSS (Ministry of State Security) logo and Chinese flag are seen in this illustration taken May 6, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
وزارة الأمن القومي الصينية أعلنت عن الهجوم رسميا عبر "وي تشات" (رويترز)
Published On 19/10/2025
|
آخر تحديث: 18:04 (توقيت مكة)

حفظ

أكدت الحكومة الصينية أنها وجدت مجموعة من الأدلة الدامغة على عدة هجمات سيبرانية شنتها الحكومة الأميركية على وكالاتها الرئيسية المختصة بضبط الوقت في البلاد، وذلك وفق تقرير نشرته بلومبيرغ.

ويشير التقرير إلى أن وكالة الأمن القومي الأميركي استغلت مجموعة من الثغرات الأمنية في الهواتف المحمولة لموظفي مركز الخدمة الوطنية للوقت للحصول على معلومات حساسة منذ مارس/آذار 2022.

وأدت هذه الثغرات إلى سرقة بيانات تسجيل الدخول للموظفين واستغلالها بشكل مكثف منذ أبريل/نيسان 2023 للوصول إلى حواسيب الموظفين بمركز الخدمة الوطنية.

وتأتي هذه الاتهامات عقب مجموعة من الاتهامات المماثلة التي وجهتها الوكالات الغربية إلى الحكومة الصينية بالاعتماد على القراصنة لشن هجمات سيبرانية ضارية على أنظمة الحواسيب الخاصة بها، وكانت المملكة المتحدة وجهت مؤخرا اتهامات لحكومة الصين بالاعتماد على القراصنة للهجوم على مؤسساتها خلال السنوات العشر الماضية.

SANYA, CHINA - SEPTEMBER 27: The road is adorned with national flags as National Day, Mid-Autumn Festival holidays approach on September 27, 2025 in Sanya, Hainan Province of China. As China's National Day and Mid-Autumn Festival both approach, festive decorations have been set up across cities in China, creating a lively festive atmosphere. (Photo by Yuan Yongdong/VCG via Getty Images)
السلطات الأمنية الصينية أكدت استخدام هذا الهجوم بشكل نشط منذ عام 2022 (غيتي)

وتتزامن أيضا مع تصاعد التوتر والأزمة الاقتصادية بين حكومة الصين والولايات المتحدة، وفق ما جاء في التقرير.

ويعد مركز الخدمة الوطنية لتنظيم الوقت من المؤسسات الحيوية لدى الحكومة الصينية، فهي المسؤولة عن تزويد الوكالات والشركات الأخرى بالبيانات المتعلقة بالتوقيت العالمي وفارق التوقيت بين الصين وبقية الدول.

وتؤكد وزارة أمن الدولة الصينية -في منشورها الرسمي للإعلان عن هذا الأمر عبر منصة "وي تشات"- أن هذه البيانات تم استخدامها من قبل عدة خوادم خارجية حول العالم، مضيفة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه الهجمات وتأمين المركز بشكل أفضل.

المصدر: بلومبيرغ

إعلان