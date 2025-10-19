الصين تؤكد: وجدنا أدلة تشير لتجسس الولايات المتحدة علينا

أكدت الحكومة الصينية أنها وجدت مجموعة من الأدلة الدامغة على عدة هجمات سيبرانية شنتها الحكومة الأميركية على وكالاتها الرئيسية المختصة بضبط الوقت في البلاد، وذلك وفق تقرير نشرته بلومبيرغ.

ويشير التقرير إلى أن وكالة الأمن القومي الأميركي استغلت مجموعة من الثغرات الأمنية في الهواتف المحمولة لموظفي مركز الخدمة الوطنية للوقت للحصول على معلومات حساسة منذ مارس/آذار 2022.

وأدت هذه الثغرات إلى سرقة بيانات تسجيل الدخول للموظفين واستغلالها بشكل مكثف منذ أبريل/نيسان 2023 للوصول إلى حواسيب الموظفين بمركز الخدمة الوطنية.

وتأتي هذه الاتهامات عقب مجموعة من الاتهامات المماثلة التي وجهتها الوكالات الغربية إلى الحكومة الصينية بالاعتماد على القراصنة لشن هجمات سيبرانية ضارية على أنظمة الحواسيب الخاصة بها، وكانت المملكة المتحدة وجهت مؤخرا اتهامات لحكومة الصين بالاعتماد على القراصنة للهجوم على مؤسساتها خلال السنوات العشر الماضية.

وتتزامن أيضا مع تصاعد التوتر والأزمة الاقتصادية بين حكومة الصين والولايات المتحدة، وفق ما جاء في التقرير.

ويعد مركز الخدمة الوطنية لتنظيم الوقت من المؤسسات الحيوية لدى الحكومة الصينية، فهي المسؤولة عن تزويد الوكالات والشركات الأخرى بالبيانات المتعلقة بالتوقيت العالمي وفارق التوقيت بين الصين وبقية الدول.

وتؤكد وزارة أمن الدولة الصينية -في منشورها الرسمي للإعلان عن هذا الأمر عبر منصة "وي تشات"- أن هذه البيانات تم استخدامها من قبل عدة خوادم خارجية حول العالم، مضيفة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه الهجمات وتأمين المركز بشكل أفضل.