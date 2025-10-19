الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.. عشرة ابتكارات ستغير العالم

في المستقبل القريب، ووفقا لأفكار خبير الذكاء الاصطناعي أندرو نغ، فإن كل صناعة ستتأثر بالذكاء الاصطناعي، ومن يفهمه ويطبقه أولا سيكون في موقع القوة، وهذا بالضبط ما نعيشه في عام 2025، إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية عابرة، بل أصبح فئة جديدة كليًا من التكنولوجيا التي تعيد تعريف طريقة إدارة الأعمال وتفاعُل البشر مع الآلات.

من أتمتة المهام الروتينية المملة إلى فتح آفاق جديدة تماما، يدفع الذكاء الاصطناعي العالم نحو الثورة الصناعية الرابعة، حيث يرتكز كل شيء على الكفاءة، والقابلية للتوسع، وقبل كل شيء اتخاذ القرار الذكي.

في هذا المقال، نستعرض عشرة من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي لعام 2025، ونكشف كيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تغير قواعد اللعبة ليس فقط في عالم الأعمال، بل في كل جانب من جوانب حياتنا.

التطبيقات العشرة للذكاء الاصطناعي في 2025

تطوير اللقاحات

شهد تطوير لقاحات كوفيد-19 السريع عدة عوامل أساسية. سنوات من الأبحاث على الحمض النووي الرسول (mRNA)، وإرادة سياسية هائلة، وتدفق كبير للأموال.

لكن لتقليص الجدول الزمني من 15 عامًا إلى 12 شهرًا فقط، اعتمد العلماء أيضا على أدوات الذكاء الاصطناعي، التي ساعدت في كل شيء بدءًا من تفسير الجينوم وحتى تنظيف بيانات التجارب السريرية.

ويقول تيموثي إندي، رئيس برنامج تحالف الاستعداد للأوبئة (CEPI): "يمكن أن يكون لدينا تصميم لقاح جديد في غضون أيام قليلة". ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير ونشر لقاح جديد خلال 100 يوم، ويضيف إندي "أعتقد أننا على وشك الوصول إلى هذا الهدف".

العلاقات بين البشر والآلات

أصبحت العلاقات بين البشر والآلات أمرًا شائعًا، حيث يتجه ملايين الأشخاص إلى روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتأدية دور يمزج بين الصديق والمعالج النفسي والشريك الرومانسي.

إحدى منصات تمثيل الأدوار بالذكاء الاصطناعي "كاركتير إيه آي" (Character.AI)، لديها الآن 20 مليون مستخدم نشط شهريًا، نصفهم من الإناث، والنصف الآخر ولد بعد عام 1997.

تقول كيت دفلين، أستاذة في كلية كينغر بلندن "بالنسبة لكثير من الناس، هو ترفيه ممتع يستفيدون منه كثيرا". وترى أن رفقة الذكاء الاصطناعي مفيدة طالما أن الناس يفهمون أنه ليس كائنا واعيًا، لكنها تحذر من استغلال الفئات الضعيفة، مثل الأطفال أو من يعانون مشكلات نفسية.

مراقبة الحياة البرية

لمتابعة الحياة البرية، يستخدم العلماء شبكة من الكاميرات التي تعمل بالحركة في مناطق نائية، غير أن التدفق الكبير من الصور التي تلتقطها هذه الكاميرات قد يستغرق أسابيع عدة لفرزها والبحث عن مشاهد مهمة.

وهنا يأتي دور أداة "وايد لايف إنسايت" (Wildlife Insights)، التي نشأت من تعاون بين الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) وغوغل، إذ تقوم بمسح ملايين الصور وتحديد الحيوانات بدقة تصل إلى 99.4%.

وبهذه الطريقة، يصبح بمقدور الباحثين توفير وقتهم وجهدهم للتركيز على "أعمال أكثر أهمية"، بحسب ما وضحته آبي هيماير، رئيسة برنامج الصندوق العالمي للطبيعة.

وفي مارس/آذار، تم إطلاق الأداة كمصدر مفتوح، مدربة على 65 مليون صورة، بحيث يمكن للعلماء الحفاظ على البيئة في أي مكان استخدمت.

التعليم

بينما تسعى المؤسسات التعليمية لفهم وضبط استخدام الذكاء الاصطناعي، أصبح اعتماده واسع الانتشار داخل المدارس والجامعات.

ففي يوليو/تموز، تعاونت اتحادات المعلمين في الولايات المتحدة مع "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت" و"أنثروبيك" ضمن مبادرة تهدف إلى تدريب 400 ألف معلم ومعلمة على استخدام التقنية خلال السنوات الخمس القادمة.

وفي خطوة موازية، أعلنت "أوبن إيه آي" في أغسطس/آب عن شراكة مع الحكومة الهندية لتوزيع تقنيتها على المدارس على مستوى البلاد، ما يعكس التوسع العالمي للذكاء الاصطناعي في التعليم.

في هذا السياق، توضح روز لوكين، أستاذة في كلية جامعة لندن، ذات الخبرة العميقة في الذكاء الاصطناعي والتعليم، أن استخدام الطلاب الواسع لهذه التقنية أدى إلى تعطيل أنظمة كانت فعلا تكافح لإعدادهم للمستقبل.

ومع ذلك، ترى لوكين أن هذه التحولات تحمل فرصا جديدة، لكنها تؤكد ضرورة التنظيم وفهم حدود الذكاء الاصطناعي لحماية الفئات الضعيفة.

إعادة التدوير الدائري

يتم إنتاج أكثر من 350 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويًا، لكن الإنزيمات المصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكنها تحويل البلاستيك مرة أخرى إلى المركبات الكيميائية التي صنع منها.

وفقا ليعقوب ناثان، مؤسس ومدير شركة "إيبوك بيو ديزاين" (Epoch Biodesign)، "هذا يفتح إمكانيات لا نهائية لإعادة التدوير لكل المواد التي ترسل اليوم إلى المدافن أو الحرق".

وقد صمّمت الشركة إنزيمات للأنواع الثلاثة الرئيسية من البلاستيك باستخدام التعلم الآلي، ومن المتوقع أن تكون منشأتها الإنتاجية الأولى قادرة على معالجة 150 طنًا من النفايات سنويًا.

التشخيص الطبي

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيا من أنظمة الرعاية الصحية في العالم، حيث تساعد في تشخيص السكتات الدماغية، والسرطانات، وحالات طبية أخرى.

على سبيل المثال، تستخدم شركة "كيور إيه آي" (Qure.ai) الذكاء الاصطناعي لتفسير الصور التشخيصية مثل الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، ويطبق نظامها في أكثر من 4500 موقع في العالم. كما تستخدم خوارزميات "فيز إيه آي" (Viz.ai) في أكثر من 1800 مستشفى في الولايات المتحدة وأوروبا.

من جهة مماثلة، تُظهر أنظمة الذكاء الاصطناعي أيضا فائدة كبيرة كمرافقة سريرية. ففي تجربة أُجريت بواسطة "بندا هيلث" (Penda Health) و"أوبن إيه آي"، ساعد النظام في تقليل الأخطاء الطبية في التشخيص بنسبة 16%، مما يعكس إمكانات كبيرة لتحسين الرعاية الصحية على نطاق عالمي.

ألعاب الأطفال

تعد ألعاب الذكاء الاصطناعي سوقا ناشئة وسريعة النمو، حيث تقدم شركات مثل "كوريو" (Curio) دُمى محشوة بالذكاء الاصطناعي تتحدث مع الأطفال بلغة مناسبة لأعمارهم، بينما صُمّم "ميكو 3" (Miko 3) كروبوت تفاعلي يساعد الأطفال على التعلم والاستماع.

وفي يونيو/حزيران، دخلت "أوبن إيه آي" في شراكة مع شركة الألعاب "ماتل" (Mattel)، ومن المتوقع الإعلان عن أول منتج مشترك قريبًا.

في هذا السياق، تحذر آن صوفي سيريه، المديرة التنفيذية لمبادرة "إفريوان إيه آي" (Everyone AI)، من تأثير الألعاب على مراحل التطور الحرجة للأطفال إذا لم تتوافر الضوابط اللازمة.

وأكدت أن "المعايير والإرشادات والتواصل الاستباقي مع الشركات المصممة أمر بالغ الأهمية، فبمجرد أن يكون الدب الصغير تحت شجرة عيد الميلاد، يصبح من الصعب جدا استرجاعه".

رسم خرائط الأرض

في يوليو/تموز، أعلنت غوغل عن نظام ذكاء اصطناعي يعمل كـ "قمر صناعي افتراضي"، يجمع البيانات البصرية والحراريّة والرادارية والمناخية لتوصيف الأراضي اليابسة والمياه الساحلية بدقة عالية.

ويوضح كريستوفر براون، مهندس أبحاث أول في "غوغل ديب مايند": "توافر مجموعة البيانات الموحدة الناتجة فهمًا متسقًا للكوكب على مستوى العالم للعلماء والباحثين".

تمكن هذه الخرائط عالية الكفاءة، التي تستخدمها فعلا أكثر من 50 مؤسسة، كالحُكومات والشركات والمنظمات غير الربحية والأكاديميين من أداء مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من رسم خرائط النظم البيئية وسلاسل التوريد وصولا إلى تحليل التغيرات البيئية مع مرور الوقت.

ويعرب براون عن تفاؤله، أن إزالة الحواجز للوصول إلى هذه البيانات قد تؤدي إلى "انفجار في علوم الأرض".

أتمتة المصانع

بينما كانت الروبوتات الصناعية جزءا من خطوط الإنتاج منذ الثلاثينيات، أصبحت الآن مزودة بعقول ذكية تمكنها من اتخاذ قرارات وتحسين أدائها بنفسها.

على سبيل المثال، تدير شركة "شاومي" الآن ما يعرف بـ "المصنع المظلم" في بكين، وهو مصنع آلي يمكن تشغيله بإضاءة منخفضة، وينتج هاتفا ذكيا رائدا كل ست ثوانٍ مع إشراف عدد قليل فقط من الفنيين.

أيضا، تتصدر شركة "سيمنس" (Siemens) تطوير مساعدين صناعيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، يساعدون المهندسين على توجيه الروبوتات باستخدام اللغة الطبيعية واكتشاف المشكلات الميكانيكية تلقائيا، ما يزيد الكفاءة بنسبة تصل إلى 30%، بحسب بيتر كورت، كبير مسؤولي التكنولوجيا والإستراتيجية.

ويضيف كورت أن تأثير الذكاء الاصطناعي في المستقبل يعتمد إلى حد كبير على تحويل العالم الصناعي: "فبعد كل شيء، إنه يمثل غالبية الاقتصاد".

الطائرات العسكرية ذاتية القيادة

كان فقدان الإشارة، غالبا نتيجة للتشويش المتقدم، يعني في السابق سقوط الطائرة بدون طيار. لكن أثناء "عملية شبكة العنكبوت" في أوكرانيا، تولى الذكاء الاصطناعي القيادة عندما توقفت بعض الطائرات من بين 117 طائرة عن العمل، وفقا لجهاز الأمن الأوكراني.

ويقول ميخاليو فيدوروف، وزير التحول الرقمي في أوكرانيا وقائد مبادرة "بريف 1" (Brave1) "تعدّ هذه العملية التي دمرت 12 قاذفة روسية، المثال الأكثر وضوحا بقدرات الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة".

ويضيف فيدوروف أن الطائرات الحالية يمكنها تتبع أهداف محددة مسبقا، بينما النماذج المستقبلية ستتجه نحو مزيد من الاستقلالية.

مع كل هذه التطبيقات الواعدة للذكاء الاصطناعي، تظل هناك تحديات أساسية يجب مراعاتها، مثل حماية الخصوصية، وتجنب الاعتماد المفرط على التقنية، وتقليل الأخطاء المحتملة. فهم هذه المخاطر والتعامل معها سيكون مفتاح الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي في المستقبل.