"آبل" تعلن عن مجموعة من الأجهزة الجديدة

كشفت "آبل" بشكل هادئ عن مجموعة من الأجهزة الجديدة التي تعتمد على أحدث وأقوى معالجتها وهو معالج "إم 5" (M5).

وتضمن الإعلان الكشف عن نسخة "آيباد برو" جديدة وحاسوب "ماك بوك برو" جديد، وذلك وفق تقرير موقع "ذا فيرج" التقني.

وتدعي الشركة أن المعالج الجديد يقدم أداء أفضل في المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بمعدل 3.5 أضعاف الجيل السابق، ورغم هذا فإن "آبل" تروج له كترقية للأجهزة التي صدرت منذ عدة أعوام وتعتمد على معالج "إم 1" تحديدا.

وإلى جانب المعالج الجديد، قامت "آبل" بترقية بعض المواصفات الداخلية لتجعل الأجهزة أقوى وأسرع قليلا من الأجيال السابقة.

"آيباد برو" مع اتصال شبكة أقوى

يكمن الاختلاف الأكبر في أجهزة "آيباد برو" الجديدة في استخدام الشركة لشرائح اتصال جديدة سواء كان للشبكات الخلوية أو حتى شبكات الإنترنت اللاسلكي والبلوتوث وحتى معيار "ثريد" (Thread) للاتصال بأجهزة المنزل الذكي.

كما استخدمت ذاكرة جديدة لتتمكن من زيادة سرعة القراءة والكتابة المباشرة من الجهاز فضلا عن جعل شحن "آيباد برو" الجديد أسرع، فهو يصل إلى نسبة شحن 50% في 30 دقيقة فقط.

وتماشيا مع توجه "آبل" في الألوان البسيطة، قامت الشركة بطرح لونين فقط من الجهاز، إما اللون الأسود أو الفضي إلى جانب وجود نسخة بحجم 11 بوصة وأخرى بحجم 13 بوصة.

ويبدأ سعر "آيباد برو" الجديد من 999 دولارا للنسخة الأصغر حجما وأصغر مساحة موجودة بها، فيما عدا ذلك، فإن الجهاز يأتي بالتصميم الجديد النحيف للغاية وشاشة "أوليد" المميزة أيضا.

"ماك بوك برو" مع 14 بوصة

حصل جهاز "ماك بوك برو" على الترقية ذاتها الموجودة في أجهزة "آيباد برو" مع استخدام معالجات "إم 5" ولكن في النسخة القياسية منه التي تأتي بحجم 14 بوصة.

ويقدم المعالج الجديد، حسب بيان "آبل"، تحسينات على أداء الذكاء الاصطناعي والمستوى الرسومي إلى جانب أداء أعلى ومعدل إطارات أعلى في الألعاب المختلفة بنسبة 20%.

وقامت "آبل" بزيادة الحد الأقصى لمساحة التخزين في الجهاز لتصل إلى 4 تيرابايتات بعد أن كانت حصرية للنسخ الاحترافية من معالجات الشركة.

وفيما عدا ذلك فإن الجهاز يأتي بالمواصفات ذاتها الموجودة في الجيل السابق الذي يعتمد على معالج "إم 4" ولا توجد اختلافات كثيرة بينهما.