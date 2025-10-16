شاهد.. "بيكسل 10 برو فولد" ينفجر أثناء اختبارات مدمر الهواتف

انفجر هاتف "غوغل بيكسل 10 برو فولد " الذي يقترب ثمنه من 1800 دولار بشكل مفاجئ أثناء خضوعه لاختبار الثني من قبل زاك نيلسون المعروف باسم مدمر الهواتف ويملك قناة "جيري ريغ إيفريثينغ" (JerryRigEverything) في "يوتيوب" وفق المقطع الذي شاركه في قناته.

وجاء انفجار الهاتف بشكل مفاجئ أثناء تسجيل نيلسون للمقطع وهو يخضع الهاتف لاختبارات الصمود التقليدية التي يطبقها على كافة الهواتف سواء كانت قابلة للطي أو لا.

ورغم أن نيلسون يدرك قساوة اختباراته وأنه يضع الهواتف في ظروف من غير المنطقي أن تكرر في أي موقف معتاد للمستخدمين بشكل يومي، إلا أنها المرة الأولى التي ينفجر فيها هاتف بهذا الشكل خاصة أنه يُخضع الهواتف جميعها لمقدار الاختبارات ذاتها.

وبدأ الهاتف بالاشتعال عندما قام نيلسون بثني الشاشة بشكل كامل في الاتجاه المعاكس لاتجاه المفصل، وهو الأمر الذي أدى لكسر الشاشة ثم بدأت البطارية بالانتفاخ وارتفاع درجة حرارتها قبل أن تملئ المكان بالدخان لدرجة تفعيل تنبيه الحرائق ومستشعر الدخان، وفي النهاية تحول الهاتف إلى قطعة محترقة وسوداء اللون.

ولم تعلق "غوغل" حتى الآن من جانبها على ما حدث، ولكنها ليست المرة الأولى التي تعاني هواتفها من مشاكل في الحرارة والبطارية، إذ واجهت هواتف "بيكسل 6 إيه" مشاكل بطارية مماثلة فضلا عن "بيكسل 4 إيه" الذي واجه المشاكل ذاتها.

وأوضحت إليزابيث تشامبرلين من شركة "آي فيكست" (Ifixt) التي تصنع أدوات تصليح الهواتف وتحلل تركيبها أن اشتعال الهاتف قد لا يكون لمشكلة في بطارية أو تصميم "بيكسل 10 برو فولد ".

وأضافت قائلة: "على الأغلب لم يقم زاك بإفراغ بطارية الهاتف بشكل كامل، وفي العادة ننصح بإفراغ البطارية قبل فتح الهاتف"، وذلك ضمن تصريحها لموقع "ذا فيرج" التقني.

إعلان

ولم يكن أداء الهاتف في اختبارات المقاومة التي وضعها نيلسون عليه أفضل كثيرا من حالة الاحتراق، إذ فشل الهاتف في اختبار مقاومة الخدوش واختبار الأتربة، وهو ما أثبت أن الهاتف عرضة للتلف بشكل سريع للغاية.