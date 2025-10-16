بلومبيرغ: قراصنة الصين يهاجمون المملكة المتحدة منذ 10 سنوات

حصل قراصنة صينيون على وصول مستمر إلى أنظمة الحواسيب السرية في المملكة المتحدة لمدة تجاوزت عقدا من الزمان، وكانت هذه الأنظمة تضم مجموعة من المعلومات السرية والحكومية الحساسة، فضلا عن بعض المواد المتعلقة بالشبكات المؤمنة التابعة للحكومة، وفق تقرير نشرته "بلومبيرغ".

وتأتي هذه التصريحات على لسان عدة مسؤولين أمنيين ومسؤولين في الحكومة البريطانية، تزامنا مع طرح الحكومة مستندات رسمية تصف عمليات التجسس التابعة لبكين بأنها "تهديد للاقتصاد والمؤسسات الديمقراطية المحلية".

وتضمنت المستندات بعض البيانات السرية المتعلقة بتكوين سياسات الحكومة، فضلا عن مجموعة من المحادثات السرية والخطوط الدبلوماسية التابعة للدولة، ومن بينها مركز بيانات في لندن يستخدم لتخزين المعلومات الحكومية الحساسة.

ويضيف التقرير أن مركز البيانات هذا تم بيعه لشركة ذات علاقات مع الحكومة الصينية أثناء تأسيس المبنى وفي فترة الحزب المحافظ، وعندما اكتشف الأمر طلب مجموعة من الوزراء تدمير المركز قبل استخدامه، ولكن تم تأمينه بطرق مختلفة.

كما قال الرئيس السابق للمركز الوطني للأمن السيبراني كيران مارتن لوكالة بلومبيرغ "لسنوات عديدة، كانت الصين، ولا تزال، تشكل تهديدا كبيرا للأمن السيبراني لبريطانيا والمصالح البريطانية".

وأوضح أن الهجمات الصينية تحاول استهداف الشبكات البريطانية الحكومية والتجارية على حد سواء أملا في التجسس والوصول إلى أي قدر من المعلومات عن أهدافها، مؤكدا أن الصين لم تتمكن من الوصول إلى الأنظمة الفائقة السرية والتي تضم أسرار الدولة الأكثر خطورة.

يذكر أن الحكومة البريطانية خسرت قضية تجسس ضد رجلين متهمين بجمع المعلومات الاستخباراتية حول السياسة البريطانية تجاه الصين، الأمر الذي تسبب في التدقيق المكثف بحثا عن أنشطة التجسس الصينية وغيرها داخل الدولة.