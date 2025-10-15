هل تتعاون "آبل" مع شركة طورت "لابوبو"؟

فاجأ تيم كوك المدير التنفيذي لشركة "آبل" المستخدمين بزيارته لمعرض ألعاب "بوب مارت" (Pop Mart) المسؤولة عن تطوير وبيع دمى "لابوبو" حول العالم، كما قابل المدير التنفيذي للشركة والمصمم الرئيسي للألعاب أثناء وجوده في شنغهاي، وذلك وفق تقرير "بيزنس إنسايدر".

وأثارت هذه الزيارة العديد من التساؤلات حول وجود تعاون مستقبلي بين "آبل" و"لابوبو" وهو ما جعل أسهم الشركة ترتفع في البورصة بشكل كبير.

وحصل كوك أثناء زيارته على دمية "لابوبو" حصرية ذات تصميم فريد مستوحى منه شخصيا، كما تأتي الدمية مع هاتف "آيفون 17 برو ماكس" برتقالي اللون.

وأوضح جادجو إشبيلية كبير محللي التقنية في شركة "إي ماركتر" (EMarketr) أن هذه الزيارة قد تمهد لتعاون بين الشركتين، سواء كان على شكل برنامج تلفزيوني تنتجه "آبل" أو ألعاب للهواتف المحمولة أو دمى "لابوبو" تحمل منتجات وشعار "آبل". وأضاف قائلا "آبل شريك مناسب للحفاظ على الانتشار الفيروسي لهذه الدمى".

ومن جانبها ترغب "بوب مارت" في التحول إلى نموذج يشبه "ديزني" التي تستفيد من العلامات التجارية والشخصيات التي تملكها في العديد من المنتجات، سواء كانت دمى أو مسلسلات تلفزيونية وألعاب فيديو.

يُذكر أن دمى "لابوبو" تحولت الفترة الماضية إلى صيحة عالمية يطاردها كافة المستخدمين في العالم، مما جعل مبيعات الشركة تقفز أكثر من 165% في وقت ظهور الدمى وأوج شهرتها.

ويشير التقرير إلى أن مبيعات الشركة هذا العام قد تتجاوز مليار دولار، مما يمثل زيادة تتخطى ضعف المبيعات مقارنة بالعام الماضي حيث وصلت مبيعات الشركة 420 مليون دولار فقط.

ورغم أن الاقبال على الدمى انخفض قليلا الأيام الماضية، فإن جيف تشانغ المحلل بشركة "مورنينغ ستار" يتوقع بأن يعاود الارتفاع هذا العام مع طرح تصميمات جديدة للدمى.

إعلان

وتأتي زيارة كوك لمعرض الشركة أثناء جولة موسعة يقوم بها داخل الصين للترويج لهاتف "آيفون إير" الجديد داخل المتاجر الصينية.