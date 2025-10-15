"مايكروسوفت" تكشف عن أول نموذج توليد صور بالذكاء الاصطناعي خاص بها

كشفت "مايكروسوفت" عن أول نماذج توليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي التابعة لها والمطورة بالكامل من قبل فرقها الداخلية، وذلك في خطوة تعزز انفصالها الحتمي عن "أوبن إيه آي" وفق ما جاء في تقرير موقع "ذا فيرج" التقني.

ويأتي النموذج الجديد تحت اسم "إم إيه آي – إيميج -1" (MAI-image-1) في إشارة واضحة لكونه الجيل الأول من الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة فضلا عن كونه مخصصا لتوليد الصور.

وتقول "مايكروسوفت" إنها تعاونت مع عدد من خبراء التصوير وتوليد الصور سعيا لتقييم النموذج والابتعاد عن التكرار أو التشابه مع بقية نماذج توليد الصور، ويرى هؤلاء أن النموذج يتفوق في توليد الصور الواقعية ومحاكاة ظروف الإضاءة والمشاهد الطبيعية.

ويستطيع النموذج التعامل مع الصور وتعديلها وتوليدها بشكل أسرع كثيرا من النماذج الأكبر في الحجم والتي تعد أبطأ منه، وذلك وفق بيان "مايكروسوفت".

واستطاع النموذج رغم طرحه منذ ساعات تسلق قائمة أفضل 10 نماذج في موقع "إل إم آرينا" (LmArena) المخصص لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي ومقارنة نتائجهم.

ويعزز طرح هذا النموذج خطوات "مايكروسوفت" في الانفصال التام عن شركة "أوبن إيه آي" بعد أن تعقدت علاقتهم معا عقب نمو الأخيرة المطرد وطرحها العديد من النماذج، رغم كون "مايكروسوفت" من أوائل المستثمرين بها.

ويذكر بأن "مايكروسوفت" دمجت مؤخرا خدمات "آنثروبيك" للذكاء الاصطناعي مباشرة داخل منتجات "أوفيس 365″، وهي تعمل حاليا على تعزيز استثماراتها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بدلا من الاعتماد على الشركات الخارجية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويعد نموذج "مايكروسوفت" الإضافة الأحدث لقطاع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية المختصة بالصور، وذلك بعد أن طرحت "غوغل" نموذج "نانو بانانا" الذي أبهر العالم بقدراته على توليد وتعديل الصور.

ويظل النموذج في الوقت الحالي حبيس التجارب المجتمعية في موقع "إل إم آرينا" بدون طرح رسمي له، ويتوقع بأن تحسنه الشركة بناء على تعليقات المستخدمين في الموقع قبل طرحه للعامة.