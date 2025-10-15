بعد مشاكل "آيفون 17".. هل تعود "آبل" إلى هيكل التيتانيوم؟

تشير أحدث التسريبات إلى نية "آبل" استخدام التيتانيوم بشكل أكثر في الجيل القادم من هواتف "آيفون" وذلك تزامنا مع طرح الشركة لأول هواتفها القابلة للطي وتأجيل النسخة القياسية من "آيفون 18" وفق تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني.

ويؤكد التقرير استخدام "آبل" العام المقبل هيكل التيتانيوم مع "آيفون إير" المستقبلي، فضلا عن المزج بين الألمونيوم والتيتانيوم في إطار هاتف "آيفون القابل للطي" والمتوقع صدوره العام المقبل أيضا للمرة الأولى.

ولم يتطرق التقرير لأجهزة "آيفون 18 برو" وإن كانت الشركة تنوي التخلي عن الألمونيوم في النسخة القادمة من الهاتف، خاصة بعد المشاكل التي عانت منها أجهزة "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" من هيكل الألمونيوم والضرر الحادث للهاتف بشكل سريع.

Orange IPhone 17 Pro Max that Turned Rose Gold Looks like Apple accidentally invented a new feature — automatic color changing iPhone! Don’t tell Apple though, or they’ll call it “Dynamic Oxidation” and charge $99 extra pic.twitter.com/JXXFXiAMeY — Nitesh (@theDopetech) October 15, 2025

وقد ضجت منصات التواصل الاجتماعي الأسابيع التي تلت طرح "آيفون 17 برو" بالمشاكل الموجودة في هيكل الهاتف وتقشر اللون من بعض المناطق، ومازالت الشكاوى من الهاتف مستمرة حتى الآن، إذ اشتكى بعض المستخدمين من تحول لون الهاتف من البرتقالي إلى الزهري.

وبررت "آبل" استخدامها هيكل الألمونيوم بدلا من التيتانيوم في الجيل الحالي من هواتف "آيفون" لكونه أفضل في توزيع الحرارة مما يزيد من كفاءة الجهاز وأدائه.

ويمكن أن نرى العام المقبل هجينا من الألمونيوم والتيتانيوم أيضا بهاتف "آيفون 18 برو" لمعالجة المشاكل التي ظهرت هذا العام، خاصة وأن الشركة تنوي استخدام هذا الهجين بالفعل مع "آيفون القابل للطي".