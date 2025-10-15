أفضل أدوات بناء المواقع دون برمجة بالذكاء الاصطناعي

تطوّر عالم صناعة المواقع كثيرا في السنوات الماضية، وبدلا من حاجة المستخدم لتوظيف مطور مختص ومتكامل لبناء المشروع من الصفر، أصبح من الممكن استخدام مجموعة من الأدوات التي تيسّر بناء المواقع.

ولا يلغي هذا الحاجة لوجود مطور في بعض المشاريع المتطورة والمعقدة التي تحتاج إلى خبرة بشرية لإدارة الموقع وتصميمه بشكل يكون ملائما للمستخدم النهائي.

وتوفر غالبية هذه الأدوات تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء المواقع، سواء كان في تصميم الواجهة والصور الموجودة بها، أو حتى في المحتوى الموجود بالموقع والنصوص الخاصة به.

1- أداة "سكوير سبيس" (SquareSpace)

تعد "سكوير سبيس" إحدى أشهر وأهم أدوات تطوير المواقع وبناء الواجهة الخاصة بالموقع بشكل كامل، وذلك بفضل المزايا المتنوعة التي تقدمها للمستخدمين وسهولة استخدامها.

ولا يقف دور سكوير سبيس عند بناء واجهة الموقع فقط، بل هي أقرب إلى منظومة إدارة متكاملة للموقع تتيح لك بناء الواجهة والصفحات الخاصة بك وإدارتها.

كما تدعم المنصة الربط المباشر مع بوابات الدفع من عدة شركات حول العالم، فضلا عن وجود مجموعة من خيارات التخصيص والأتمتة المباشرة بما يتناسب مع عملك.

وتملك الأداة عددا كبيرا من القوالب المعدة مسبقا والتي يمكن تخصيصها بضغطة زر، كما أنها تعتمد بشكل أساسي على واجهة السحب والإلقاء الفريدة.

وتوفر الأداة مجموعة متنوعة من الباقات المختلفة، ورغم الاختلافات البسيطة بين كل باقة والأخرى، فإنها تمنحك مزايا متنوعة وفريدة منذ الباقة الأولى التي يبدأ سعرها من 16 دولارا شهريا.

2- أداة "هوستينغر" (Hostinger)

ترتبط أداة "هوستينغر" مع أحد أفضل وأقوى مقدمي خدمات استضافة المواقع عبر الإنترنت، وهي تحمل الاسم نفسه للخدمة.

ويمكنك استخدام الأداة مباشرة فور شراء مساحة استضافة أو دومين ورابط موقع من خدمات "هوستينغر"، وذلك كخدمة إضافية لمستخدميها.

وتدعم الأداة الربط المباشر مع خدمات الدفع المختلفة، فضلا عن إمكانية ربط الأداة مع "واتساب" وغيرها من المنصات الأخرى التي تسهل عليك التواصل مع عملائك.

إعلان

وعندما تشعر بأن الأداة أصبحت غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد واحتياجاتك المتزايدة، يمكنك نقل محتواك من داخل الأداة إلى "وردبريس" بكل سهولة.

كما تملك الأداة مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لبناء الموقع بسهولة وفي وقت قياسي، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي على توليد الصور والنصوص على حد سواء.

وتبلغ قيمة الاشتراك السنوية في الأداة 60 دولارا، ويمكن الاستفادة منها مجانا فور شراء دومين أو استضافة من الخدمة.

3- أداة "سترايكنجلي" (Strickingly)

تمتاز هذه الأداة عن جميع الأدوات الأخرى المذكورة بكونها مجانية تماما للاستخدام، إذ تمنح المستخدمين مساحة استضافة مجانية بحجم 500 ميغابايت وسعة 5 غيغابايتات شهريا، فضلا عن دومين خاص بك.

كما يمكنك من خلال الباقة المجانية الاستفادة من خدمات التجارة الإلكترونية مع منتج واحد فقط، لذلك تعد خيارا ملائما لمن يسعى لبيع منتج واحد فقط ومستعد لدفع رسوم العمليات التي تصل إلى 5% في العملية الواحدة.

ورغم أن الباقة مجانية، فإن الأداة توفر لك مجموعة من خيارات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على بناء الموقع مع النصوص التي ترغب بها والصور التي ترغب بها بشكل مجاني.

ويتيح الانتقال إلى الباقات المدفوعة مساحة أكبر للموقع وسعة زيارات أعلى، فضلا عن الوصول إلى أدوات أكثر احترافية في قطاع التجارة الإلكترونية والمدفوعات.

4-"كانفا" (Canva)

بزغ اسم "كانفا" كأداة لصناعة الصور وتعديلها بشكل كبير، ولكن هذا لا يعني أنها ليست قادرة على بناء مواقع الإنترنت وتصميمها ونشرها حتى.

إذ قامت الشركة مؤخرا بترقية الخدمات المتاحة في الباقة المجانية والباقات المدفوعة بشكل يتيح لك بناء موقع ونشره على الإنترنت سواء بدومين خاص بك أو بدومين خاص بـ"كانفا" ويحمل شعارها إن كنت تستخدم الخدمة المجانية.

كما أن الأداة تضم العديد من القوالب التي يمكنك الاستفادة منها واستخدامها مع كافة المواقع والوصول إلى مزاياها المختلفة بضغطة زر واحدة.

لذلك تعد إحدى أفضل أدوات بناء المواقع للمبتدئين والذين لا يبحثون عن الكثير من المزايا والتعقيدات.