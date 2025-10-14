"هايدرو هابتكس".. مستقبل أجهزة اللمس بعيدا عن الزجاج والأزرار البلاستيكية

طور فريق بحثي من قسم العلوم والتكنولوجيا بجامعة باث آلية جديدة تحول المواد الناعمة والمرنة مثل الأقمشة والوسائد والملابس إلى واجهة لاستقبال الأوامر عبر اللمس، ونقل ردة الفعل الحركية إلى المستخدم أيضا، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تيك سبوت" التقني.

وتستطيع التقنية الجديدة تحويل أي سطح مرن قابل للتشوه مثل أقمشة الملابس أو الملحقات أو حتى الحقائب وغيرها من الأسطح الناعمة إلى جهاز مدخلات عبر اللمس بشكل يحاكي لوحات المفاتيح وشاشات اللمس ومختلف أجهزة الإدخال.

وتعمل التقنية الجديدة التي تدعى "هايدرو هابتكس" (HydroHaptics) عبر المزج بين سائل في غرفة محكمة الغلق مع محرك اهتزاز وآلية لنقل الحركة بين المحرك وغرفة اللمس التي تغير شكل السطح الأساسي الذي يستقبل اللمس وينقله، وعند ضغط المستخدم على هذا السطح، تنتقل الحركة بشكل عكسي إلى المحرك.

ومن جانبها، تحفظ غرفة السائل محكمة الغلق على الشكل الأصلي للسطح الناعم بدون تعريضه للتلف أو جعل المستخدم يشعر بأن السطح أصبح صلبا وخسر شكله.

ويقول البروفسور جيسون ألكسندر المسؤول عن المشروع: "إن الهدف الرئيسي هو تقديم منصة تعبيرية ثنائية الاتجاه تعتمد على اللمس، ومع هذه المنظومة يمكننا دمج ردود الفعل اللمسية عالية الجودة في الأسطح القابلة للتشوه الناعمة للمرة الأولى".

وعرض الفريق مجموعة من الاستخدامات الأولية لابتكارهم متمثلة في دمج تقنية "هايدرو هابتكس" مع عدد من الأسطح والمنتجات المستخدمة بشكل يومي سواء كانت وسائد أو حتى حقائب.

كما يرى الفريق بأن مشروعهم يملك العديد من الاستخدامات التجارية المستقبلية التي يمكن لمختلف الأسواق والقطاعات الاستفادة منها فور الانتهاء من مراحل التطوير الأولية.