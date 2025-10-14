شركات الهواتف الصينية تبدأ في تقليد واجهة "آبل" الجديدة

أعلنت شركة "فيفو" (Vivo) الصينية للهواتف المحمولة عن الواجهة الجديدة الخاصة بها لنظام "أندرويد 16" وهي تشبه بشكل كبير واجهة "آبل" الزجاجية التي كشفت عنها الأخيرة في نظام "آي أو إس 26″، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز".

وتأتي الواجهة الجديدة تحت اسم "أوريجين أو إس 6" (OriginOS 6) وتضم تأثيرات شفافة في الواجهة وأيقونات دائرية، فضلا عن شاشة قفل وعناصر متحركة بشكل سائل للغاية في الواجهة بشكل يحاكي نظام "آي أو إس 26".

ويمتد التشابه بين الواجهتين حتى أيقونات النظام بفضل حزم الأيقونات التي يمكن تثبيتها من خلال متجر التطبيقات الخاص بنظام "أندرويد".

وتركز "فيفو" من جانبها في الترويج للواجهة الجديدة على أنها مقتبسة من شفافية المياه وحركتها السائلة، فضلا عن أنها تجعل تجربة استخدام الهاتف أكثر سلاسة.

ويشير التقرير إلى أن هواتف "نوثينغ" (Nothing) قد تستلهم التصميم ذاته في تحديث النظام القادم الخاص بها، بفضل ظهور حزم أيقونات للشركة تستخدم الأسلوب نفسه.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تقوم بها الشركات الصينية بالاقتباس من تصميم الواجهة في هواتف "آبل"، إذ حدث ذلك سابقا عند طرح "آيفون إكس" و"آيفون 14″ سابقا، وقامت الشركات حينها باقتباس نتوء الشاشة المميز في كلا الهاتفين.

وتعتبر "فيفو" من الشركات الصينية الرائدة في قطاع الهواتف المحمولة والتي تملك وجودا بارزا في دول شرق آسيا والهند، وهي تابعة للمجموعة التي تملك عدة مصنعي هواتف آخرين مثل "وان بلاس" و"أوبو" أيضا.

لذلك يتوقع بأن تسارع هذه الشركات لاقتباس لمسات مختلفة من نظام "آي أو إس 26" في أنظمة التشغيل الخاصة بها مع طرح "أندرويد 16" المنتظر لبقية الشركات.