"أمازون" تفصل أحد موظفيها لاعتراضه على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية

فصلت إدارة "أمازون" أحد موظفيها عقب اعتراضه على تعاون الشركة مع الحكومة الإسرائيلية والدور الذي لعبته في تزويدها بالخدمات السحابية، وذلك وفق ما نشرته "بلومبيرغ".

وبررت الشركة فصل المهندس الفلسطيني أحمد شحرور البالغ من العمر 29 عاما بأنه خرق مجموعة من سياسات الشركة الداخلية، بما فيها نشر تصريحات تهدف إلى تهديد وإرهاب زملائه في العمل، فضلا عن التدخل في شؤون كبار الموظفين والقادة بالشركة، وهو ما دفع "أمازون" لإيقافه عن العمل منذ شهر تقريبا.

ويذكر أن أحمد شحرور كان يعمل في الوحدة المسؤولة عن متجر بيع الأغذية التابع للشركة بمقرها في سياتل، وقام هناك بتوزيع مجموعة من المنشورات داخل المقر تعارض تعاون الشركة مع الحكومة الإسرائيلية.

كما استخدم مجموعات "سلاك" (Slack) الخاصة بالشركة لانتقاد العلاقة بين "أمازون" وإسرائيل أمام كافة موظفيها، وهو من المجموعة التي غزت مكتب براد سميث مدير "مايكروسوفت" ضمن الاحتجاجات التي حدثت في أغسطس/آب الماضي.

@aljazeera في مقابلة مع الجزيرة، كشف المهندس الفلسطيني الأمريكي أحمد شحرور كيف أوقفته شركة أمازون عن العمل بعد نشره رسالة داخلية توضح أن بنية الشركة السحابية تُشغّل أنظمة ذكاء اصطناعي إسرائيلية تُمكّن من القتل الجماعي للمدنيين في غزة عبر "مشروع نيمبوس" البالغ قيمته 1.2 مليار دولار #فيديو #غزة #فلسطين ♬ original sound – الجزيرة – الجزيرة

ومن جانبه، أوضح شحرور سابقا في مقابلة مع الجزيرة أنه كان يسعى للاستقالة وتشجيع أكبر عدد من الأشخاص على الاستقالة معه كنوع من أنواع الاعتراض على ما يحدث، كما أنكر أنه تسبب في مضايقات أو اعتدى على أي شخص في "أمازون" مشيرا إلى أنه يملك مقاطع فيديو وأدلة تثبت أن هذا لم يحدث أبدا بل قامت به إدارة الشركة ضده.

ومن جانبها أوضحت "أمازون" على لسان براد غلاسر المتحدث باسمها في بيان موجه إلى "بلومبيرغ" أن الشركة لا تتساهل مع أي تصرفات يمكن تفسيرها على أنها تمييز عنصري أو إزعاج أو تهديد ضد موظفي الشركة بأي شكل من الأشكال، وأضاف أن الشركة أجرت التحقيقات اللازمة وهي التي أدت إلى فصل شحرور.

إعلان

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه "أمازون" فيها انتقادات ومظاهرات بسبب تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية، وكذلك "غوغل" واجهت الاحتجاجات نفسها.

وتتعاون الشركتان مع الجيش الإسرائيلي في مشروع خدمات سحابية ضخم يدعى "نيمبوس" (Nimbus)، وهو الذي وصفه أحمد شحرور في منشوراته بكونه مساهمة فعالة في أفعال الجيش الإسرائيلي، مضيفا "أمازون ليست مراقبا محايدا".