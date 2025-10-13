هاتف "آبل" القابل للطي قد يكون أرخص مما نتوقع.. والسبب؟

تشير التقارير إلى أن هاتف "آيفون القابل للطي" المنتظر بشدة من "آبل" قد يأتي بسعر أقل من التوقعات الأولية، والفضل في ذلك يعود إلى تخفيض تكلفة المفصلة الجديدة التي تستخدمها الشركة، وذلك وفق تقرير نشره موقع "دبليو سي سي إفتيك" التقني.

وتعمل شركة "فوكسكون" على صناعة هذه المفصلة الجديدة بالتعاون مع شركة " شين زو شينغ" (Shin Zu Shing) الصينية، ويذكر أن "فوكسكون" ستكون مسؤولة عن توريد 65% من المفصلات الخاصة بالهاتف الجديد مع كون شركة "أمفينول" (Amphenol) المسؤولة عن توريد الـ35% الباقية.

ويتوقع بأن تنضم شركة "لوكس شير-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" (Luxshare-ICT) إلى سلسلة التوريد بعد عام 2027، وربما يؤثر هذا على أسعار الأجيال التالية من الهاتف القابل للطي بسبب وفرة الموردين.

وتحاول "آبل" بشكل عام الحفاظ على سلسلة التوريد الخاصة بالمفصلة تحت سيطرتها بالكامل لضمان جودة المفصلات واختفاء مشاكل الصناعة المعتادة مع الهواتف القابلة للطي.

ويشير التقرير إلى أن "فوكسكون" عملت على تحسين عملية إنتاج المفصلة لتصبح تكلفتها أقل دون التأثير على جودتها أو استخدام مواد أقل ثمنا.

ويؤكد التقرير أن طرح هاتف "آبل" القابل للطي سيكون العام المقبل مع شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصات وشاشة داخلية بحجم 7.8 بوصات، وتستخدم "آبل" معه إطارا هجينا من الألومنيوم والتيتانيوم معا لزيادة المتانة.

كما استطاعت "آبل" تجنب مشكلة الفاصل الواضح بين الشاشة الداخلية، وذلك بفضل استخدامها تقنية جديدة في المفصل، وإذا تمكنت الشركة من خفض سعر الهاتف حقا، فإن هذا يمنحه فرصة للمنافسة في قطاع الهواتف القابلة للطي المزدهر.