"فيريتاس" منتج آبل المنافس لـ"شات جي بي تي"

بدأت "آبل" في اختبار منافس "شات جي بي تي" الخاص بها داخليا، وذلك استعدادا لطرح النموذج ودمجه مع المساعد الصوتي "سيري" ضمن خطتها لطرح مزايا الذكاء الاصطناعي، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تيك سبوت" التقني.

ويحمل نموذج الذكاء الاصطناعي الداخلي بالشركة اسم "فيريتاس" (Veritas)، رغم أن النسخة النهائية منه ربما لا تحمل هذا الاسم.

ويقدم "فيريتاس" مجموعة متنوعة من المزايا المختلفة داخل النموذج، بدءا من قدرته على تأدية وظائف داخل التطبيقات مثل تعديل الصور وإدارة الملفات وحتى عمليات البحث داخل التطبيقات، كما أنه روبوت دردشة معزز بالذكاء الاصطناعي يعمل مثل "شات جي بي تي" وبقية الروبوتات المماثلة.

وتعمل "آبل" في الوقت الحالي على تجربة النموذج مع موظفيها داخليا، أملا في تحسينه قبل طرحه في شكله النهائي، وذلك لأن الشركة لا تنوي إتاحة نسخة "بيتا" أولية.

ويعني هذا أن "فيريتاس" يظهر للمستخدمين فور الانتهاء من تطويره واختباره بشكل كامل من دون وجود نسخة تجريبية، كما جرت عادة "آبل" مع بقية نماذجها.

ويشير التقرير إلى أن "فيريتاس" ليس التحسين الوحيد الذي تحصل عليه "سيري" الشهور المقبلة، إذ تسعى الشركة لتعزيز المساعد الشخصي بعديد من المزايا ضمن مشروع "لينوود" (Linwood)، ويهدف المشروع في النهاية لجعل المستخدم يتحكم في هاتفه عبر الأوامر الصوتية فقط.

وعلى صعيد آخر، تنوي "آبل" طرح حواسيب "ماك بوك" مزودة بشاشات لمس وإمكانية الاتصال بالإنترنت عبر شبكات الهواتف المحمولة خلال العام المقبل، على أن تحمل هذه الحواسيب معالجات "إم 6" بداخلها.

ويذكر أن الشركة لم تطرح حتى الآن الحواسيب التي تعتمد على معالجات "إم 5" الخاصة بها، ويتوقع أن تصل الأسواق خلال مارس/آذار المقبل.