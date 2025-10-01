شاهد: "بورشه" تكشف عن مستقبل الشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية

كشفت "بورشه" ضمن فعاليات معرض ميونخ للسيارات عن تقنية جديدة ومبتكرة لشحن السيارات الكهربائية لاسلكيا، مزيلة بذلك الحاجة إلى استخدام أجهزة الشحن التقليدية، وذلك وفق تقرير نشره موقع "كار آند درايفر" الشهير.

وتصدر التقنية الجديدة حصرا لأحدث سيارات الشركة الكهربائية وهي "كايين إليكتريك" نموذج 2026 الذي تخطط الشركة لطرحه في العام المقبل.

ويشير تقرير الموقع إلى أن التقنية الجديدة تتكون من قطعتين، الأولى تأتي مثبتة أسفل السيارة بشكل مسبق بين البطارية الكهربائية والمحرك الكهربائي، وهي مزودة بوحدة تبريد مائي خاص به.

ويتم تثبيت القطعة الثانية وهي القطعة الخارجية في أي مكان ترغب في استخدام الشحن اللاسلكي به، إذ تتصل هذه القطعة بمنفذ الطاقة وتكون مسؤولة عن نقل الطاقة إلى السيارة، وكلا القطعتين محميتان بطبقة معدنية سميكة.

كما تأتي القطعتين مزودتين بمستشعرات لحماية وحدات الشحن الداخلية والخارجية، إذ تتوقف وحدة الشحن عن العمل حال وجود أي شيء بين القطعة الخارجية والداخلية مثل قطة تمر أو قطع معدنية خارجية.

وتؤكد "بورشه" أن مقدار الطاقة المفقودة من الشحن اللاسلكي في كافة الأوضاع ليس كبيرا، وذلك رغم أن "كايين إليكتريك" ترتفع عن الأرض بمقدار 9.7 بوصات تقريبا.

وحتى تعمل التقنية بشكل جيد يجب تفعيل وضع الشحن اللاسلكي من داخل إعدادات السيارة، ثم تبدأ السيارة بالبحث عن وحدة الشحن اللاسلكية باستخدام إشارة "واي فاي" خاصة بينهما، كما يمكن مشاركة لوحة الشحن مع 5 سيارات أخرى من خلال تطبيق "بورشه".

وأضافت الشركة جزءا خاصا في المنظومة المعلوماتية بالسيارة لضمان الوصول إلى وحدة الشحن اللاسلكية بشكل جيد وملائم، إذ تظهر على الشاشة أمامك خطوط خضراء ودوائر تخبرك بموقع وحدة الشحن اللاسلكي وتتأكد من وقوفك في المكان المناسب.

ووضحت الشركة أن تكلفة تثبيت المنظومة الجديدة للشحن اللاسلكي تصل إلى 8200 دولار وتشمل هذه التكلفة سعر لوحة الشحن الأرضية والتجهيزات الخاصة بالسيارة، مع كون سعر لوحة الشحن الأرضية يصل إلى 5860 دولارا.