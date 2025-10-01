خاتم "سامسونغ" الذكي تسبب في نقل يوتيوبر الى المستشفى

تسبب خاتم "غالاكسي" الذكي من "سامسونغ" في نقل أحد مستخدميه إلى المستشفى نتيجة انتفاخه بشكل جعل خلعه غير ممكنا بدون تدخل خارجي، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ماشابل" (mashable).

وتفاجَأ صانع المحتوى التقني دانيال بمنعه من ركوب الطائرة بسبب انتفاخ بطارية الخاتم الخاص به، ولكن عندما حاول إزال الخاتم وجد الانتفاخ أغلق تماما على إصبعه بشكل يجعل خلع الخاتم غير ممكن.

وتوجه دانيال بعد ذلك إلى أقرب مستشفى له ليتمكن من إزالة الخاتم حيث ظل لعدة ساعات في طوارئ المستشفى حتى تمكنوا من إزالة الخاتم تماما تاركا خلفه آثار خدوش على إصبعه.

وأوضح دانيال في تغريدة منفصلة بأنه حصل على هذا الخاتم في يناير/كانون الثاني الماضي، وكان يعمل بشكل جيد حتى بدأت بعض المشاكل تظهر في البطارية، وأصبحت تدوم يوما ونصف يوم بدلا من أسبوع كما أعلنت الشركة في البداية، وأضاف بأن الخاتم لم يكن مشحونا عندما انتفخ بهذا الشكل.

Closeup. You can see the battery expanding. Not great for something that’s now stuck to my finger pic.twitter.com/A6qGt9O79M — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

ويشير التقرير إلى ظهور مجموعة من حوادث الانتفاخ للخاتم وتلف البطارية بشكل سريع في منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا "ريديت"، وتعود إحدى هذه الشكاوى لأكثر من 4 شهور مضت.

ويرجح أن السبب في هذا الانتفاخ هو الاستخدام السيئ للبطارية، إذ كان دانيال يترك الخاتم في منصة الشحن لعدة أيام متتالية قبل أن يزيله.

كما أن تصميم الخاتم يمنعه من التوسع للخارج لكون البطارية موجودة في الجزء الداخلي منه، لذا عندما تنتفخ البطارية أو تتعرض للتلف فإن الضرر يكون تجاه المستخدم وليس بعيدا عنه.

ومن جانبها، أكدت "سامسونغ" في بيان لموقع "ماشابل" أن سلامة المستخدمين أولوية قصوى لديها، كما أنها تواصلت مع دانيال مباشرة لتكتشف منه سبب انتفاخ البطارية بعد تعويضه بشكل مناسب عن النفقات الإضافية التي تكلفها، وهو الأمر الذي أكده دانيال مباشرة في حسابه على منصة "إكس".

وأعادت هذه الحادثة إحياء ذكرى هواتف "غالاكسي نوت 7" الشهيرة التي كانت بطارياتها تنفجر بشكل مباشر ووصل الأمر لمنع مالكيها من ركوب الطائرات تماما.