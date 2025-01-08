تلفزيون سامسونغ الجديد يمكنه تحويل أطباق الطعام المعروضة إلى وصفات حقيقية

أعلنت شركة سامسونغ في معرض "سي إي إس" (CES) لعام 2025 عن ميزة "سامسونغ فود" (Samsung Food) المطورة في أجهزة تلفازها، وهي ميزة عصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها التعرف على الطعام المعروض على الشاشة وإيجاد وصفته"، وفقا لموقع "تيك كرانش".

وهذه الميزة ليست وليدة اللحظة، إذ إن سامسونغ استحوذت على تطبيق الطعام "ويسك" (Whisk) عام 2019 وأعادت تسميته إلى "سامسونغ فود" عام 2023، واليوم طوّرته ليصبح أداة طعام متكاملة يضع مخططا للوجبات ويُنشئ خطوات للطبخ موجهة بالذكاء الاصطناعي، ويقترح الوصفات بناءً على صورة، وذلك مقابل 7 دولارات شهريا في الإصدار المدفوع.

ورغم جهود سامسونغ الكبيرة، فإن تجربة "سامسونغ فود" المصممة للتلفاز محدودة بعض الشيء في إمكانياتها، وبالإضافة إلى اقتراح الوصفات بناءً على ما يُعرض في التلفاز، فإن هذه الميزة يمكنها عرض مدى تقدم توصيل الوجبات الجاهزة والأغراض التي تطلبها من خلال تطبيق "سامسونغ فود" على الهاتف.

وفي بيان صحفي، أشادت سامسونغ بقدرة التطبيق على إنشاء قائمة تسوق للمكونات بناءً على ما يوجد في الثلاجة، ووصفته بأنه أفضل مساعد طهي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتقول سامسونغ في بيانها "قد تكون ميزة تحويل صور الأطباق إلى وصفة مثيرة للاهتمام ولكن علينا أن نرى مدى انتشارها". وأضافت أن أدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مثل "سايدشيف" (SideChef) لتحويل الصورة إلى وصفة قد تنسى مكونا ما، كما أن روبوتات الدردشة الشائعة مثل "شات جي بي تي" ليست أفضل بكثير.

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ورغم هذه الميزة المفيدة فإن الذكاء الاصطناعي لن يطبخ الطعام نيابة عنك، فإذا كنت لا تجيد الطبخ أو ليس لديك الوقت الكافي لتحضير الطعام فأجهزة التلفاز هذه لن تفيدك.

ومن جهة أخرى، أضافت سامسونغ في تلفازها ميزة "كليك تو سيرش" (Click to Search) التي يمكنها التعرف على ما يُعرض على الشاشة وتوفير معلومات في الوقت الفعلي، بما في ذلك تحديد الأشخاص والأماكن والمنتجات. وفي أحد التجارب لمشهد تلفزيوني، حددت هذه الميزة مكان وقوع المشهد، ومن هم الممثلون والملابس التي ارتدوها؟ وما البرامج التلفزيونية والأفلام الأخرى التي شاركوا فيها؟

وميزة أخرى في تلفاز سامسونغ هي "إيه آي كاريوكي" (AI Karaoke) التي تسمح لك باستخدام هاتفك كمكبر صوت (مكروفون) وتزيل الكلمات من الأغاني الموجودة لتتمكن من الغناء مع الموسيقى.

وتقدم سامسونغ أيضا ميزة الترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي التي تدعم 7 لغات مختلفة، ويمكن لهذه الميزة ترجمة النصوص المحكية في البث المباشر بالوقت الفعلي.

ويُشاع أن سامسونغ ستطرح 3 إصدارات من أجهزة التلفاز خاصتها، ولكن من غير الواضح كيف تختلف هذه الإصدارات عن بعضها.