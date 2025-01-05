أبرز 10 تقنيات مثيرة للجدل في عام 2024

يُعد عام 2024 أحد الأعوام المصيرية في قطاع التكنولوجيا رغم أنه اتخذ مسارين مختلفين، فمن جهة حقق الذكاء الاصطناعي أكبر قفزة نوعية على الإطلاق، وتطورت التكنولوجيا الذكية وظلت الحوسبة الكمومية في الصدارة كأحد التقنيات التي ستغير حياتنا دون أن يفهمها أحد.

وبالمقابل شهد عام 2024 العديد من الحركات الغريبة في مجال التكنولوجيا، انطلاقا من العملات المشفرة التي صعدت بشكل غير مسبوق إلى مهووس التكنولوجيا إيلون ماسك الذي كان يُنفذ كل فكرة تخطر بباله.

وسنذكر أبرز 10 أحداث تقنية حصلت في عام 2024 سواء أكانت إيجابية واعدة أم سلبية محبطة:

الذكاء الاصطناعي التوليدي

شهدت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "شات جي بي تي" و"جيميني" و"كوبايلوت" شعبية كبيرة مؤخرا، ولكن عام 2024 كان عام الذكاء الاصطناعي بالواقع.

وقد كان الذكاء الاصطناعي في بداية ظهوره مليئا بالأخطاء مثل إنشاء نصوص غير مفهومة أوغير صحيحة أو حتى إنشاء صور غير منطقية مثل يد تحتوي على 12 إصبعا. ولكن هذا كان من الماضي أما اليوم فقد تجاوز الذكاء الاصطناعي كل هذه العثرات.

واستطاعت خوارزميات الذكاء الاصطناعي تجاوز الاختبارات الطبية والقانونية بنجاح وإنتاج بودكاست كامل من بضع كلمات بسيطة، كما ساعدت الدردشة الآلية على مكافحة مرض التوحد. ولكن كما هو الحال مع أي تقنية جديدة، هناك دائما جوانب سلبية.

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ورغم الفوائد الكبيرة التي وفرها الذكاء الاصطناعي، فإن هناك علامة استفهام كبيرة ومخيفة تتعلق بمستقبل العديد من الصناعات، ولا شك أن تأثيره الضخم كان واضحا في عام 2024 من موجه تسريح الموظفين إلى التزييف العميق، ومن المحتمل أن يحمل عام 2025 أحداثا أكثر، خاصة إذا انتشرت الروبوتات والآلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

التكنولوجيا المساعدة

شهد عام 2024 قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا المساعدة رغم أنها كانت غير شائعة، وتشمل هذه التكنولوجيا أي أداة ذكية أو روبوت أو جهاز تقني يجعل حياة الأشخاص أسهل وبخاصة ذوي الإعاقة.

وفي معرض "سي إي إس" (CES) لعام 2024 ظهر قفاز يسجل رجفان اليد وحزام يساعد ذوي المشاكل البصرية على التنقل، بالإضافة إلى نظارات يمكنها قراءة اللافتات والقوائم والمعلومات.

ومن جانبه، عملت جامعة كامبريدج مع المصممة داني كلود لإنشاء إصبع اصطناعي يحسن من مرونة اليد، كما أن مختبرات "نوت إمبوسبل" (Not Impossible) ابتكرت سترات ذات مستشعرات لمسية تساعد الصُم على تجربة اهتزازات الموسيقى ضمن الحفلات.

الشرائح الدماغية

كانت الشرائح الدماغية بمثابة خيال علمي في الماضي، ولكن عام 2024 جعل ذلك حقيقة بفضل شركة "نيورالينك" (Neuralink) التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، التي أعلنت أول تجربة ناجحة لزراعة الشريحة الدماغية.

وتعمل هذه الشرائح من خلال تحويل موجات الدماغ إلى إشارات يمكن للحواسيب أو الأطراف الآلية فهمها والاستجابة بناءً عليها.

وتمكن أول مريض زرع شريحة "نيوالينك" من تشغيل الحاسوب ولعب الشطرنج عن طريق التفكير وحده دون استخدام أي أدوات مساعدة.

ومن جانبه ساعدت الشريحة الدماغية رجلا مصابا بمرض التصلب الجانبي الضموري على ترجمة نشاط الدماغ إلى نص يظهر على الحاسوب.

وأنتجت شركة "نيورالينك" زوجا من سماعات الرأس يمكنها مسح موجات الدماغ وترجمتها إلى معلومات قابلة للاستخدام من قبل مرتديها.

وكل هذه التقنيات المتقدمة التي ظهرت مؤخرا ستفتح آفاقا جديدة للتكنولوجيا الطبية في المستقبل.

الأجهزة الكلاسيكية المُحدثة

سلك العديد من الشركات في عام 2024 طريق الأجهزة القديمة الكلاسيكية وقد أحب المستخدمون ذلك، لاسيما الذين كان لديهم ذكريات مع تلك الأجهزة.

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وقامت شركة "كوداك" (Kodak) بإنتاج نسخة حديثة من كاميرتها "سوبر 8" (Super 8) ذات المظهر الكلاسيكي القديم، كما ظهرت مجموعة كاملة من النسخ المحدثة من مشغلات الكاسيت، كما أن بعض أجهزة الألعاب المحمولة مثل "أنالوغ" (Analogue) كانت محظوظة بما يكفي لإعادة هيكلتها بما يتناسب مع العصر الحالي.

ورغم أهمية التفكير في مستقبل الابتكار، فإن من المريح أيضا رؤية الأجهزة الكلاسيكية القديمة تندمج مع وظائف اليوم.

مساعد الذكاء الاصطناعي

بعد نجاح الذكاء الاصطناعي في عام 2024، تطلعت الشركات في جميع أنحاء العالم إلى الاستفادة منه، ومن بين المفاهيم العديدة التي ظهرت كان مفهوم "مساعد الذكاء الاصطناعي" هو الأبرز، وهو مفهوم يعبر عادة عن الأجهزة القابلة للارتداء التي وعدت بأنها ستحل محل الهواتف الذكية، ولكن حتى الآن لم يرقَ أي منها إلى مستوى التوقعات.

وقد كان مساعد الذكاء الاصطناعي "إيه آي بين" (AI Pin) من شركة "هيومين" (Humane) أحد التجارب الفاشلة الذي كان من المفترض أن يمسح الأشياء باستخدام الكاميرا ويعرض شاشة مصغرة على اليد ويتحدث باستخدام الذكاء الاصطناعي ولكنه لم ينجح في ذلك.

ومن جانبه فشل جهاز "رابيت آر 1" (Rabbit R1) وهو جهاز محمول يُقال إنه قادر على تشغيل الموسيقى والألعاب، بالإضافة إلى القيام بكل ما يفعله الهاتف الذكي، ولكن كانت هناك مشكلة واحدة فقط، وهي أنه لم يعمل.

واستمرت الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة التي تدعي أنها تحل محل الهاتف في الظهور، لكنها كانت تفتقر إلى الكفاءة.

العملات المشفرة

رغم أن عام 2024 شهد ارتفاعا غير مسبوق بالعملات المشفرة فإنه لم يخلو من بعض الاحتيالات الفاضحة والمشاريع الغريبة، ورغم أن عملة بيتكوين هي الأشهر فإن هناك عملة لفتت الانتباه وهي "وورلدكوين" (Worldcoin) التي أنشأها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي".

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وتدعم هذه العملة مشروعا يعرف باسم "وورلد" (World)، حيث قدمت الشركة عملة "وورلدكوين" مقابل مسح العين من خلال أجهزة خاصة، فأرسلت العديد من أجهزة المسح حول العالم بهدف تسجيل بصمة العين لدى الناس وإنشاء دليل رقمي للبشر على الإنترنت.

وقد وافق حوالي 17 مليون شخص على إجراء مسح لعيونهم وتسجيله، ويُعد هذا المشروع أحد أغرب مشاريع العملات المشفرة إلى الآن.

سايبرترك

روجت شركة تسلا لشاحنة "سايبرترك" منذ سنوات على أنها آلية غير قابلة للتدمير وقادرة على مواجهة أي تضاريس، ولكن لم تظهر مشاكلها حتى عام 2024 عندما قام المستخدمون بتجربتها ووجدوا نتائج مختلفة، فقد علقت الشاحنة في الرمال والثلوج وبدأ الهيكل الخارجي يصدأ بسرعة رغم أنه مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ومن جهة أخرى، أبلغ أصحاب شاحنات "سايبرترك" عن تحطم النوافذ خلال عواصف البرد وعن خلل في نظام غسل السيارة ومشاكل في دعسة السرعة.

ومن الجدير بالذكر أن شاحنة "سايبرترك" استدعيت 5 مرات في عام 2024 وحده، وآخر مرة كانت بسبب تأخر صورة الكاميرا الخلفية لمدة ثانيتين بعد الانتقال إلى وضع الرجوع للخلف، بالإضافة إلى ظهور شاشة فارغة لمدة 8 ثوان عندما تكون السيارة في وضع الرجوع.

الروبوتات البشرية

من بين أكثر الأمور غرابة التي شهدها عام 2024 كانت الروبوتات البشرية، ورغم أن هذا النوع من التكنولوجيا كان قيد التطوير لسنوات فإن تقدم الذكاء الاصطناعي ساعد في انطلاقها بقوة.

وعلى مدى سنوات حاول العديد من الشركات صناعة روبوتات تحاكي البشر، ولكنها لا تزال مصنوعة من المعادن والأسلاك وهي بعيده لتكون قريبة من البشر، ولكن ثورة الروبوتات باتت أكثر واقعية.

وأحد أشهر الروبوتات البشرية التي أخذت رواجا في عام 2024 كان روبوت "أوبتيموس" (Optimus) من تسلا، الذي يملك مهارات كبيرة في إنجاز الأعمال والتواصل مع الناس، ناهيك عن تصميمه الذي يحاكي الهيكل البشري.

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التزييف العميق

كان عام 2024 مليئا بالمعلومات المضللة والصور المعدلة ولكن ظهور تقنية التزييف العميق كان بمثابة سكب الزيت على النار، وتُمكن هذه التقنية مجرمي الإنترنت من إنشاء صور ومقاطع فيديو لإظهار أشخاص يفعلون أشياء لم يقوموا بها في الواقع.

واستخدم مجرمو الإنترنت تقنية التزييف العميق لإنشاء مقاطع فيديو لسياسيين يلقون خطابا ملفقا ومشاهير يروجون لمنتجات معينة، كما استغلوا هذه التقنية لإجراء اتصال مزيف وانتحال شخصية صديق أو أحد أفراد العائلة لطلب المال.

في البداية كان من السهل اكتشاف التزييف العميق ولكن اليوم وبعد انتشار الذكاء الاصطناعي أصبح الأمر أكثر تعقيدا، ومن المؤسف أن هذه التقنية قد تتطور في المستقبل ويصبح لها مجالات عديدة.

النظارات الذكية

انتشرت موضة النظارات الذكية بقوة في بداية عام 2024، وخاصة بعد أن أعلنت شركة آبل عن نظارة "آبل فيجن برو" (Apple Vision Pro) بسعر 3500 دولار التي كانت المنافس الأول لنظارة "ميتا كويست 3" (Meta Quest 3).

ولكن الأسعار الباهظة للنظارات الذكية بالإضافة إلى آلام العين ودوار الرأس أبعدت العديد من المستخدمين عن هذه التقنية، كما أن الناس فقدت الشغف بهذه المنتجات سريعا مما أدى لانخفاض في مبيعاتها.

ولكن في عام 2025 قد تظهر تقنيات جديدة قد تعيد موضة النظارات الذكية إلى الواجهة من جديد.