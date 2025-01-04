بكين تندد بقرار أميركي محتمل بحظر المسيرات الصينية

أعلنت الصين الجمعة أنها ستتخذ "كافة الإجراءات اللازمة" ردا على إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس فرض قيود على المسيرات التجارية الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس إنها تفكر في قواعد جديدة للتعامل مع مخاطر المسيرات المعتمدة في صناعتها على تكنولوجيا من جهات أجنبية على خصومة معها مثل الصين وروسيا.

ويمكن أن تؤدي هذه الجهود إلى سن قواعد أو تدابير حظر للمسيرات الصينية المهيمنة على السوق العالمية.

وردا على سؤال بشأن القيود المحتملة الجمعة، اتّهمت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الولايات المتحدة بـ"تعميم مبدأ الأمن القومي والتدخل في المبادلات التجارية والاقتصادية العادية وتقييدها وتقويض أمن واستقرار الإنتاج العالمي وسلاسل الإمداد".

وأضافت "سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقنا الشرعية ومصالحنا بشكل حازم".

وتسعى وزارة التجارة الأميركية لمعرفة ردود الفعل العامة على القواعد الجديدة المحتملة حتى الرابع من مارس/آذار، مما يعني بأن القرار سيكون في أيدي الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأشارت الوزارة إلى أن التكنولوجيا المصممة في الصين يمكن أن تمنحها "القدرة على الوصول عن بعد" إلى المسيرات "والتلاعب" فيها، وهو أمر من شأنه أن يشكّل "مخاطر غير مبررة ولا مقبولة على الأمن القومي الأميركي".

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وفي أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، قالت أكبر شركة صينية مصنعة للمسيرات في العالم "دي جي آي" (DJI) إنها ستقاضي وزارة الدفاع الأميركية بعدما صنّفتها واشنطن "شركة عسكرية صينية" عام 2022.

وقالت الشركة حينها إن " دي جي آي غير مملوكة للجيش الصيني ولا خاضعة لسيطرته.. إنها شركة خاصة ويتعين عدم تصنيفها خطأ شركة عسكرية".

وأثارت دي جي آي اهتمام واشنطن للتدقيق فيها في السنوات الأخيرة لأسباب عدة، من بينها دورها المفترض في مراقبة الأقليات العرقية في الصين.

وتحرّكت واشنطن في سبتمبر/أيلول لحظر بيع المركبات التي تستخدم تكنولوجيا صينية وروسية، مبررة الخطوة بالمخاطر على الأمن القومي.